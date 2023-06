Tir incastrati al Colle di Nava: traffico in tilt sulla 28 e residenti infuriati

Traffico nuovamente bloccato sulla strada Statale 28 del Colle di Nava: due tir sono rimasti, infatti, incastrati mentre stava affrontando una curva, procedendo in direzioni opposte. Il traffico è paralizzato e la cosa arriva fino a sotto l'abitato di Pornassio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, ma si attende l'arrivo di una gru per rimuovere in mezzo finito con le ruote in una cunetta..

"Che la Statale 28 sia in queste condizioni lo sanno tutti -ci aveva dichiarato il sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo - a meno che non vivano su un altro pianeta”, all’ indomani dell'ennesimo dell'incidente che aveva visto un grosso mezzo incastrarsi poco sotto l’abitato di Nava, per fortuna senza conseguenze ma paralizzando il traffico per 4 ore".

“Come si fa a pensare - aveva detto Adolfo - che la tratta tra Pieve di Teco e Nava possa diventare un percorso in grado di sostituire l’autostrada per il passaggio di mezzi pesanti e lunghi 16 metri ?”.