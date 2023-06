Grande festa a Rocca de' Baldi per il conferimento della cittadinanza onoraria agli alpini [FOTO]

"Siamo un ponte tra passato e futuro. Per non dimenticare. Per continuare ad aiutare nel ricordo di chi non c’è più. - ha detto il sindaco alpino Bruno Curti -Ricordare è un imperativo per gli Alpini, un monito alle generazioni future. Ricordare chi è “andato avanti”…nel gergo alpino, in particolare chi non è più tornato dai teatri di guerra o dalla prigionia, ma gli Alpini “vanno avanti” ogni giorno. Con slancio non si fermano davanti agli ostacoli. Lottano caparbiamente x superarli. Patiscono e storcono la testa davanti alle pastoie burocratiche, alle logiche del potere, per arrivare all’obiettivo, dritti al cuore della gente. A chi ha bisogno. Ogni giorno. Sono cittadini attivi e lo dimostrano i numeri del Libro Verde della Solidarità ANA, ecco il perché di questa Cittadinanza Onoraria alla Sez.Alpini di Mondovi".