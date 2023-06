Un luogo vivo, che possa crescere: a Cuneo si inaugura "Il bosco di Camilla"

"Il bosco di Camilla" sarà inaugurato l'8 e il 9 giugno.

Un progetto lungo e faticoso, nato praticamente all'indomani della morte e del funerale di Camilla Bessone, tra i cinque ragazzi delle stelle deceduti nel drammatico incidente di Castelmagno, nell'agosto del 2020.

Tra i tanti amici della famiglia, vicini in quel momento di enorme dolore, l'idea di raccogliere dei fondi per realizzare qualcosa che potesse ricordarla nel modo più bello. La decisione di farlo attraverso la creazione di un bosco, qualcosa di vivo, in crescita e trasformazione, come sarebbe stata la vita di Camilla se un incidente non l'avesse spezzata a soli 16 anni. "Ci siamo chiesti cosa lei avrebbe voluto. La scelta è stata naturale, lei amava il verde, la natura, era attenta al tema della sostenibilità. L'idea è stata subito appoggiata dall'allora sindaco Federico Borgna", spiega Laura Lucchino, la mamma di Camilla.

E' proprio lei a raccontare il progetto e la bellezza che ha generato. Un percorso condiviso assieme al papà Luca e ai fratelli Andrea e Beatrice. E che, grazie ai fondi raccolti, permetterà la piantumazione di tanti alberi, di otto tipi diversi, non attaccabili dal tarlo asiatico, di fronte al campo da calcio, nei pressi dell'orto didattico. Il bosco è già geolocalizzato su Google Maps, perché in tanti possano andarci e godere di quel posto realizzato dall'architetta Silvia Oberto.

"Dopo aver visto la bellezza del belvedere di La Morra, le ho chiesto di progettare anche questo spazio. Che racchiude e raccoglie le due anime di Camilla. In questo bosco è stata creata una collina dell'amicizia, che collega il sentiero inferiore e quello superiore del fluviale attraverso dei gradoni, a formare un anfiteatro. Uno spazio per conferenze, scuole, eventi sportivi, magari proprio della squadra di Camilla, la TCN Cheerleader Cuneo. Dall'altra parte la collinetta scende morbida, uno spazio perfetto per coricarsi e guardare le montagne o le stelle. Da un lato lo sport e dall'altro la riflessione e una dimensione più intima. In mezzo l'amicizia. Camilla era questo", spiega Laura.

Che ricorda come sia già stato inaugurato, a novembre del 2020, il "sentiero di Camilla", ad Entracque, dedicato a lei dagli operai forestali 098 della Regione Piemonte, che in quei giorni stavano ultimando la costruzione di un nuovo sentiero e hanno voluto dargli il suo nome.

"Pensando a lei, è venuto tutto semplice e naturale - conclude Laura. Abbiamo creato uno spazio che cresce e si trasforma, uno spazio vivo, che doneremo alla città di Cuneo".

QUESTO IL PROGRAMMA DELL'INAUGURAZIONE:

GIOVEDI' 8 GIUGNO

dalle 18.00 Piantumazione alberi

dalle 20.30 Astercheer Festival

dalle 22.00 Spettacolo 'I custodi del fuoco' Compagnia I Calidè

VENERDI' 9 GIUGNO

dalle 11.00 Piantumazione alberi rappresentanti Scuole di Cuneo

dalle 15.00 Piantumazione alberi Attività nel Parco (su prenotazione)

dalle 18.00 Inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità

Consegna de Il Bosco di Camilla al Comune di Cuneo