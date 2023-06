Luciano Violante a Savigliano per i 75 anni della Costituzione

Arriva l’ultimo appuntamento del sesto anno della Scuola di Politica dell’Associazione Benecomune.

Nell’ambito della Festa della Cultura Saviglianese, Benecomune ha organizzato l’anteprima con una serata per celebrare il settantacinquesimo della Costituzione Italiana.

“Lo scorso 27 dicembre 2022 la nostra Costituzione ha compiuto 75 anni e si difende molto bene, riconosciuta da tutti come una delle più belle carte democratiche al mondo. Ma come tutte le carte costituzionali – osservano i promotori dell’evento - può aver bisogno di un po’ di manutenzione e forse anche di qualche riforma. Ma quali? A che punto è il dibattito politico intorno al valore della Costituzione e alla necessità di proiettarla verso il futuro? E qual è lo stato di salute della nostra democrazia? Niente è più pericoloso dell’indifferenza o della sensazione che sia superflua o data per scontata”.

Una riflessione intorno alla Costituzione, Riforme e Democrazia è l’obiettivo della serata che Benecomune, all’interno della Festa della Cultura Saviglianese organizzata dal Comune di Savigliano, vuole offrire alla cittadinanza, con l’intervento di Luciano Violante, ex magistrato e uomo politico italiano, già Presidente della Camera dei Deputati, autore di diversi saggi sul valore della democrazia.

Violante sarà intervistato da Sergio Soave, con la partecipazione del sindaco, Antonello Portera.

L’appuntamento è per venerdì 9 giugno alle ore 21, nella sala Crusà Neira, in piazza Misericordia a Savigliano.

L’iniziativa rientra nell’ambito della Festa della Cultura Saviglianese e del calendario delle iniziative culturali estive.