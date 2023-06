La Cassa Edile cuneese ha consegnato sussidi di studio per 32mila euro a 101 studenti meritevoli

La Cassa Edile di Cuneo ha distribuito nel pomeriggio di oggi – venerdì 9 giugno, ndr – i sussidi di studio, per un valore totale di circa 32mila euro, ai figli dei lavoratori operanti nel settore, frequentanti università e scuole secondarie di I e II grado, per i lodevoli risultati ottenuti durante l’anno scolastico 2021/2022.

La cerimonia di consegna dell’assegno e del relativo attestato di merito si è svolta presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo. Nel dettaglio, sono stati distribuiti 22 sussidi di studio a studenti universitari, 56 a ragazzi frequentanti la scuola secondaria di II grado e 23 ad alunni della scuola secondaria di I grado per un totale di 101 sussidi di studio. La cerimonia di consegna è tornata in presenza dopo uno stop di tre anni imposto dalle restrizioni anti-Codiv19.

Alla cerimonia sono intervenuti Luca Barberis (presidente Cassa Edile di Cuneo), Vincenzo Battaglia (vicepresidente Cassa Edile di Cuneo), Giuseppe Trossarello, (presidente della categoria Edilizia Confartigianato Imprese Cuneo), Vincenzo Pellegrino (consigliere Provincia di Cuneo), Salvatore Correnti (vice-presidente Ente Scuola Edile). Laura Blua (direttrice della Scuola Edile di Cuneo) ha infine mostrato agli studenti e alle famiglie in sala una breve presentazione del Corso triennale di operatore edile.

“Ci tenevamo a radunare questi ragazzi per un momento tutto loro – spiegano Luca Barberis, Vincenzo Battaglia e Giuseppe Trossarello -. Dopo aver premiato i nostri lavoratori più fedeli, la presidenza ha inteso riprendere questo evento riservato ai figli di lavoratori del settore edile, proprio per sottolineare l’importanza di questa prestazione, volta a supportare e incentivare gli studenti più meritevoli a proseguire nei loro studi con entusiasmo, con la speranza che rappresentino l’immagine di un futuro nuovo per tutto il comparto edile. Con la partecipazione della Scuola Edile abbiamo voluto presentare ai ragazzi le opportunità offerte dalla nostra scuola, la soluzione ideale per coloro che vogliono intraprendere un percorso specialistico dopo la terza media, per avvicinare nuove leve al nostro settore che sta finalmente uscendo da una lunga crisi. In questo periodo di Superbonus e Pnrr continuano ad essere ancora molte le imprese che hanno difficoltà a reperire nuove risorse lavorative, giovani che tornino ad innamorarsi di questo lavoro che i loro genitori stanno svolgendo con intatta passione. Per questa estate, seguendo anche un input del Formedil (ente unico bilaterale di formazione e sicurezza nell’edilizia) la Scuola Edile propone una settimana di laboratori gratuiti per i ragazzi dai 12 ai 14 anni per scoprire il mondo delle costruzioni. Crediamo sia un’opportunità per provare concretamente le attività della scuola e iniziare ad orientarsi verso questo settore”.

La cerimonia di consegna degli attestati ha chiuso simbolicamente i festeggiamenti per i 60 anni della Cassa Edile di Cuneo, celebrati lo scorso 13 maggio presso il Complesso Monumentale di San Francesco con l’evento “1963-2023. Una storia al futuro. Il domani della Cassa Edile tra welfare e legalità” alla presenza dei vertici nazionali delle parti costituenti l’ente paritetico bilaterale e al termine del quale 66 operatori del comparto erano stati insigniti dei Premi di Fedeltà 2023.