Il passaggio generazionale nella vita delle imprese al seminario di Confcommercio Cuneo

Il passaggio generazionale non è soltanto un tema giuridico o fiscale: è un momento delicato nella vita delle imprese commerciali e delle famiglie che le guidano.

Da questa consapevolezza ha preso avvio il seminario organizzato da Confcommercio Provincia di Cuneo nella mattinata dello scorso 6 marzo, dedicato agli strumenti utili per affrontare in modo consapevole il ricambio tra generazioni.

Ad affrontare il tema sono stati il dottore commercialista Marco Caviglioli, il notaio Ivo Grosso e l’avvocato tributarista Silvio Rivetti, già avvocato dell’Agenzia delle Entrate per dodici anni e oggi libero professionista, impegnato anche in attività di studio, formazione e docenza in materia di contenzioso tributario.

Nel corso della sua carriera Rivetti ha seguito cause tributarie su tutto il territorio della provincia di Cuneo e svolge attività di divulgazione e insegnamento, con interventi e collaborazioni anche su riviste specialistiche e con lezioni in ambito universitario.

Il seminario ha offerto ai partecipanti uno sguardo articolato sul passaggio generazionale, affrontato da prospettive diverse ma complementari: quella fiscale, quella notarile e quella giuridica.

Durante l’incontro è stato ricordato come il tema riguardi da vicino il tessuto economico italiano. Nel nostro Paese circa l’85% delle imprese è a conduzione familiare, ma la continuità tra generazioni resta tutt’altro che scontata: solo una parte delle aziende riesce a superare il passaggio dalla prima alla seconda generazione e una percentuale ancora più ridotta arriva alla terza. Numeri che spiegano perché la questione della continuità aziendale sia oggi sempre più al centro dell’attenzione di imprenditori e professionisti.

Ad aprire gli interventi è stato il dottore commercialista Marco Caviglioli, che ha illustrato le principali situazioni che si presentano nelle imprese commerciali: ditta individuale, società di persone e società di capitali. Il relatore ha spiegato come il legislatore abbia previsto strumenti che consentono di rendere fiscalmente neutro il trasferimento dell’impresa o delle partecipazioni societarie all’interno della famiglia, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti. Nel caso dell’impresa individuale, ad esempio, il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda può avvenire senza imposizione fiscale se chi riceve mantiene l’attività per almeno cinque anni. Lo stesso riferimento temporale ritorna anche nel caso delle società: nelle società di capitali, come le Srl, l’agevolazione è collegata al mantenimento del controllo della società, mentre nelle società di persone è richiesto il mantenimento della titolarità della partecipazione.

Il notaio Ivo Grosso ha approfondito invece il tema del patto di famiglia, lo strumento introdotto dalla legge nel 2006 proprio per facilitare il passaggio generazionale delle imprese. Si tratta di un contratto con il quale l’imprenditore trasferisce l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti con il consenso del coniuge e di tutti i soggetti che, in quel momento, sarebbero legittimari. Nel corso dell’intervento è stato spiegato come il patto di famiglia possa rappresentare uno strumento importante per garantire stabilità all’assetto dell’impresa e prevenire conflitti successivi tra gli eredi. Allo stesso tempo, nella pratica professionale viene utilizzato meno di quanto inizialmente previsto dal legislatore, anche perché chi riceve l’azienda o le quote deve farsi carico della liquidazione degli altri legittimari.

A chiudere la mattinata è stato l’intervento dell’avvocato tributarista Silvio Rivetti, che ha affrontato il tema delle liberalità indirette, cioè dei trasferimenti di ricchezza che avvengono tra familiari senza assumere la forma tipica della donazione. Si tratta di situazioni molto diffuse nella pratica quotidiana, come quando un genitore contribuisce all’acquisto di un immobile intestato al figlio oppure effettua trasferimenti di denaro all’interno del nucleo familiare. Rivetti ha ripercorso l’evoluzione della normativa sulle successioni e donazioni, soffermandosi in particolare sulle modifiche legislative che negli ultimi anni hanno interessato il rapporto tra donazioni effettuate in vita e successione, nonché sul trattamento fiscale delle liberalità indirette. Il suo intervento ha evidenziato come la conoscenza delle regole giuridiche e fiscali sia fondamentale per evitare contenziosi e pianificare correttamente il trasferimento del patrimonio e dell’attività d’impresa.

Dal confronto tra i relatori è emerso un punto condiviso: il passaggio generazionale non può essere affrontato all’ultimo momento. Fiscalità, assetti societari, tutela degli eredi e trasferimenti patrimoniali sono aspetti strettamente collegati tra loro e richiedono una valutazione complessiva e una pianificazione anticipata.

All’incontro erano presenti anche rappresentanti della Camera di Commercio e diversi esponenti delle territoriali di Confcommercio della Provincia, a conferma dell’attenzione diffusa verso un tema che riguarda da vicino il futuro di molte imprese del territorio.

È stato il presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo, Danilo Rinaudo, a chiudere i lavori, ringraziando i relatori per la chiarezza con cui sono stati affrontati argomenti complessi e sottolineando come momenti di confronto e approfondimento come questo rappresentino un’opportunità importante per aiutare gli imprenditori a orientarsi su temi che incidono direttamente sulla continuità delle aziende e sul futuro del tessuto economico locale.