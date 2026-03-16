Referendum, confronto completo a Roccavione: confermata anche la presenza dell’avvocato Claudio Massa

Si completa il quadro degli interventi dell’incontro informativo e di approfondimento dedicato al prossimo referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

All’appuntamento, previsto per mercoledì alle ore 18.30 nella sala consiliare di Roccavione, prenderà parte anche l’avvocato Claudio Massa, che ha confermato la propria partecipazione, completando così il confronto previsto per la serata.

L’incontro si articolerà in due momenti. In una prima fase sarà proposto un inquadramento introduttivo, pensato per spiegare in modo semplice e chiaro come funziona il referendum, su che cosa concretamente si vota e quali effetti produce il risultato delle urne. Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, il voto serve infatti a confermare o respingere la legge costituzionale già approvata dal Parlamento.

Successivamente si entrerà nella fase di confronto e dibattito, con due posizioni a diretto confronto: l’avvocato Claudio Streri, che illustrerà le ragioni del Sì, e l’avvocato Claudio Massa, che presenterà invece le ragioni del No. A moderare l’incontro sarà, come già annunciato, l’avvocato Gian Mario Parola.

L’obiettivo della serata è offrire un’occasione utile di informazione e approfondimento, capace di aiutare i cittadini a orientarsi su un tema di grande rilievo istituzionale, attraverso un linguaggio accessibile ma rigoroso e un confronto aperto tra opinioni diverse.

La partecipazione è libera e l’appuntamento è aperto a tutti, roccavionesi e non.