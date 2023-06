A Pianfei "A spasso tra gli spaventapasseri": una passeggiata nel bosco per liberare i pensieri e valorizzare il territorio [FOTO E VIDEO]

Lasciare i pensieri alle spalle e godersi una passeggiata immersi nella natura, ammirando il paesaggio circostante.

Torna, per il terzo anno consecutivo, l'apprezzata iniziativa "A spasso tra gli spaventapasseri", ideata e realizzata del gruppo BlangEventi di Pianfei.

Una camminata adatta a grandi e piccini, immersa nel verde della frazioe Blangetti, e accompagnata da strani e simpatici personaggi: gli spaventapasseri.

Sono ben 41 le postazioni, con oltre 60 spaventapasseri, che quest'anno sono protagonisti della manifestazione, realizzati da bambini, maestre, famiglie, scuole e privati di Pianfei e dei comuni limitrofi. In particolare, tra le scuole, hanno preso parte all'iniziativa: l'''asilo nel bosco", l'asilo "Gandolfi" di Pianfei, l'asilo di Morozzo e il doposcuola di Pianfei.

A partire da oggi pomeriggio il percorso sarà aperto a tutti e rimarrà accessibile fino a settembre.

"Su ogni postazione - spiega Dario Blangetti, presidente di BlangEventi - è stata inserita una poesia, una filastrocca o una barzelletta. Siamo contenti che questa iniziativa sia stata apprezzata e speriamo che possa fungere da volano per promuovere il nostro territorio. Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione e disponibilità dei proprietari dei terreni e degli agricoltori che hanno concesso di utilizzare i loro terreni per creare il percorso. Li ringraziamo inoltre per aver tagliato l'erba al fine di rendere più agevole il sentiero. Chiediamo quindi a tutti i partecipanti di rispettare il luogo in cui si trovano, non arrecando danni a coltivazioni o frutteti al fine di garantire il rispetto della natura e del lavoro di tutti".

Come per le passate edizioni si potrà votare lo spaventapasseri "migliore". Inoltre, dal "Magu gros" che accoglie a braccia aperte i visitatori, due spettacolari installazioni: l'acquario dei libri (inaugurato lo scorso anno, ndr) e il gioco "3D" dell'impiccato. In quest'area sarà possibile sedersi, avere ristoro e consumare un gelato o la merenda sempre nel rispetto della natura e trovare informazioni utili per il percorso.

Ricordiamo che in questo periodo, in seguito alle consistenti piogge, il tratto nel bosco in alcuni tratti richiede l'uso di scarponcini e calzature adatte. Il percorso è lungo circa 1,5 chilometri.