Conto alla rovescia per C'è Fermento: per 4 giorni Saluzzo sarà capitale della birra artigianale

Il meglio della produzione birraria artigianale e dello street food è in arrivo da tutta Italia con destinazione Saluzzo! C’è Fermento si conferma uno degli appuntamenti più importanti del settore, un punto di riferimento per birrai, intenditori e amanti della birra artigianale. Curato dalla Fondazione Amleto Bertoni, con la collaborazione della Città di Saluzzo e della Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo, la tradizionale kermesse vuole essere occasione di incontro e di avvicinamento per tutti coloro che desiderano non solo gustare la birra, ma anche conoscerla in profondità.

Con questo obiettivo sono nati momenti di formazione, visite guidate sul territorio, laboratori tematici, percorsi di degustazione. E ancora, non possono mancare piatti della cucina italiana ottimi da gustare insieme alla birra!

Due settimane ci separano dal salone saluzzese dedicato alle birre artigianali di qualità. Anche quest’anno la scena sarà riservata a: produttori italiani, la birroteca firmata Terres Monviso e la birra di C’è Fermento. Un totale di diciannove birrifici, una beer firm e undici cucine di strada che per quattro giorni animeranno il cortile principale de Il Quartiere della ex caserma Musso.

ASPETTANDO CF

Venerdì 16 giugno - dalle 18.00 Castello della Manta, via Thesauro De Rege 5

TUTTI I COLORI DELLA BIRRA Chiare, ambrate, scure, le birre offrono un ventaglio di colori davvero molto ampio. Ma... cosa ci dice il colore? Che legame c’è con gli aromi e con i sapori delle birre? In attesa del fine settimana del 22-25 giugno, gli affezionati a C’è Fermento potranno conoscere i birrifici locali nell’incontro realizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo e il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano. A partire dalle 18.00 sarà possibile visitare il Castello della Manta, aperto per l’occasione, mentre alle 19.00 avrà inizio il laboratorio di degustazioni condotto da Luca Giaccone, curatore della Guida alle birre d’Italia di Slow Food Editore, con il supporto dei birrifici artigianali del territorio.

Verranno presentate le birre dei produttori locali: Baladin, Birrificio della Granda, Kauss, Troll e Trunasse.I posti disponibili sono 20 e il costo di visita+laboratorio è di 18€ a persona (12€ per i tesserati Fai e Slow Food). È possibile scegliere di partecipare unicamente alla visita piuttosto che al laboratorio al costo di 10€ ciascuno (4€ la visita per i tesserati Fai e 8€ laboratorio per i tesserati Slow Food). Sarà possibile pagare su Satispay al cell. 346-9499587 o in contanti sul posto. Per info e prenotazioni: info@cefermento.it Per info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it Tel. 0175/43527 – 346/9499587

IL SALONE



Tutto pronto a Il Quartiere per l’edizione 2023 di C’è Fermento: quattro giorni alla scoperta delle migliori birre artigianali del territorio e nazionali guidati dai Mastri Birrai che ne sveleranno i segreti e le curiosità sulla lavorazione, produzione e abbinamenti vari.

Da giovedì 22 giugno le parole d’ordine saranno birra, degustazione, formazione, musica e soprattutto tanta voglia di stare insieme! Saranno presenti ben diciannove birrifici e una beer firm, per un totale di 130 birre alla spina, una rappresentanza che copre a tappeto tutto il Nord e il Centro Italia, dal Piemonte al Trentino-Alto Adige, dalla Lombardia alle Marche, in una proposta attentamente selezionata dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formato da Luca Giaccone e Francesco Nota.

Tutte le birre del salone saranno raccontate dai birrai che le producono e i “visitatori” avranno la possibilità di scegliere le loro preferite grazie alla Beer List messa a disposizione del pubblico attraverso un codice QR. Alcune belle novità rispetto agli anni passati: Cantina Errante e Piccolo Birrificio Clandestino dalla Toscana, Birrificio Legnone dalla Lombardia e De Lab Fermentazione dal Piemonte. Un grande ritorno con Maltus Faber dalla vicina Liguria e poi tutti coloro che non possono mancare al Salone, belle conferme e bei ritorni: Antagonisti, Baladin, Birrificio della Granda, Canediguerra, Castagnero, Croce di Malto, Filodilana, Kauss, Sagrin, Troll e Trunasse dal Piemonte, 61 Cento dalle Marche, il Birrificio del Forte dalla Toscana, Impavida dal Trentino-Alto Adige ed infine Ofelia dal Veneto. Cantina Errante è spin-off del birrificio San Gimignano – ha sede a Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze – ed è un progetto dedicato alle fermentazioni spontanee, alle maturazioni in legno, alle contaminazioni con altri mondi. “Errante” perché a volte i mosti vengono trasportati nelle vicine cantine, per rafforzare le sinergie fermentative.

Piccolo Birrificio Clandestino è nato nel 2010 a Livorno, e si è fin da subito distinto per la grande ampiezza di proposta, con una mano molto solida che spazia tra la scuola anglosassone, quella belga e quella tedesca.

Il Birrificio Legnone arriva dalla provincia di Sondrio, all’imbocco tra la Valchiavenna e la Valtellina. Il territorio è protagonista di alcune referenze frutto di collaborazioni con produttori locali: mais rosso, miele, canapa sono tra le materie prime che danno vita a ottime birre, in prevalenza a bassa fermentazione.

De Lab Fermentazioni è nato nel 2021 come beer firm, ma dall’inizio di quest’anno è birrificio a tutti gli effetti, con sede a Ricca d’Alba. I quattro soci producono birre di grande personalità, intense, caratteriali, con incursioni in tutte le scuole birrarie (Berliner weisse, Session Ipa, Double Ipa, Tripel e Doppelbock).

La Terres Beer 2023

Con l’organizzazione di C’è Fermento, è ormai diventata tradizione produrre una birra di territorio simbolica, la cui ricetta viene creata dai mastri birrai dei birrifici cuneesi partecipanti alla manifestazione. Per la 13ª edizione, la Birra di CF è stata creata nel birrificio Troll, e ogni anno un nuovo birrificio sarà selezionato. Una birra ispirata alle Belgian Hoppy Ale, non troppo alcolica ma profumata e caratteriale, un modo molto gradevole per preparare la bocca agli assaggi saluzzesi.

C’è Fermento entra anche nelle case dei saluzzesi! Presente al salone una Birroteca firmata Terres Monviso, dove poter trovare le proposte in bottiglia e in lattina: ogni birrificio selezionerà due referenze per un totale di 40 varietà di birre da poter acquistare e gustare a casa propria.

Il laboratorio tematico sulle birre artigianali

Giovedì 22 giugno 2023 - dalle 19.30 alle 21 circa Il Quartiere, Piazza Montebello 1 - Saluzzo

BEER & CHEESE

In collaborazione con Ubt - Union Birrai Beer Tasters Quattro birrifici eccezionali faranno il loro debutto al salone: Cantina Errante, De Lab Fermentazioni, Legnone e Piccolo Birrificio Clandestino. La serata sarà allietata dalla degustazione di quattro birre selezionate e abbinate a formaggi del territorio, grazie alla collaborazione con il caseificio Val Varaita. A condurre il laboratorio Marco Blengino e Vittorino Aimone, entrambi Ubt, per scoprire insieme i segreti delle birre di qualità e i loro profili unici.

Costo: 15 € a persona. Iscrizioni fino a esaurimento posti al cell. 349-8040602 (WhatsApp).

I PERCORSI DI DEGUSTAZIONE

Le quattro giornate di C’è Fermento saranno scandite dai percorsi di degustazione curati e organizzati dall’Associazione Abc - Associazione birraria cuneese! - che, in apertura a tutte le serate, porterà alla scoperta dei birrifici protagonisti e delle relative birre. Ogni giorno verrà proposto un percorso diverso di degustazione itinerante all’interno de Il Quartiere, durante cui si svilupperà un tema specifico e si approfondiranno diversi aspetti della produzione e della degustazione delle birre.

Venerdì 23 giugno - dalle 19.15Il Quartiere, Piazza Montebello 1 - Saluzzo

LA BASSA FERMENTAZIONE E DINTORNI

Sabato 24 giugno - dalle 18.15 Il Quartiere, Piazza Montebello 1 - Saluzzo

IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE ALES

A cura dell’associazione Abc Nel 2° percorso di degustazione guidato andremo a conoscere cinque delle venti aziende presenti al salone, seguendo il filo conduttore che li unisce nel panorama brassicolo contemporaneo italiano. Il focus sarà sulle birre italiane ad alta fermentazione che si ispirano ai meto di dilavorazione inglesi e belgi. Costo del tour: 10 € (valido per 5 birre, escluso bicchiere griffato). Per i soci tesserati ABC costo 7€. Prenotazioni al cell. 349-5166405 (solo messaggistica WhatsApp); mail: abc.cuneo@gmail.com Sabato 24 giugno - dalle 19.30 Il Quartiere, Piazza Montebello 1 - Saluzzo

LUPPOLO E DINTORNI

Nel 3° percorso di degustazione guidato andremo a conoscere cinque delle venti aziende presential salone, seguendo il filo conduttore che li unisce nel panorama brassicolo contemporaneo italiano. Costo del tour: 10 € (valido per 5 birre, escluso bicchiere griffato). Per i soci tesserati ABC costo 7€. Prenotazioni al cell. 349-5166405 (solo messaggistica WhatsApp); mail: abc.cuneo@gmail.com Domenica 25 giugno - dalle 18.15 Il Quartiere, Piazza Montebello 1 - Saluzzo

BIRRE CON INGREDIENTI ALTERNATIVI

Nel 4° percorso di degustazione guidato andremo a conoscere cinque delle venti aziende presential salone, seguendo il filo conduttore che li unisce nel panorama brassicolo contemporaneo italiano. Il focus sarà sulle birre prodotte con ingredienti speciali come cereali, legno, caffè, frutta...Costo del tour: 10 € (valido per 5 birre, escluso bicchiere griffato). Per i soci tesserati ABC costo7€. Prenotazioni al cell. 349-5166405 (solo messaggistica WhatsApp); mail: abc.cuneo@gmail.com

La musica

Venerdì 23 giugno a partire dalle 22.00 gli spazi de Il Quartiere si animeranno con la musica di Occtakescontrol, nome d’arte di Francesco Occelli. Grande ritorno a C’è Fermento per il deejay saluzzese che alla fine degli anni ’90 forma il trio Caligola Dj Set, gruppo che ha animato matrimoni e feste private oltre i confini della provincia Granda. Oggi Occtakescontrol propone una selezione di musica elettronica, varia ed eclettica, dalle sonorità acide e a tratti psichedeliche, frutto di costante ricerca e curiosità verso i suoni che arrivano diretti all'anima.

Sabato 24 giugno sarà poi tempo di accogliere il giovanissimo DoDoJ nelle Terre del Monviso. L’artista abruzzese Edoardo Cutropia si è reso protagonista del panorama musicale a soli 13 anni con il progetto “Musica Y Ambiente”, iniziativa sociale e culturale nata per valorizzare giovanitalenti durante il periodo pandemico.Così nel 2022 è arrivato ad esibirsi in tutta Italia anticipando l’entrata in scena di Blanco, Irama e Martin Garrix al Red Valley Festival di Olbia e aprendo i live di famosi trapper italiani come Paky, Villabanks, Rhove e Deephouse. Oggi DoDoJ vanta più di 88.000 follower su Instagram e lo aspetta un fitto calendario di eventi per l’estate 2023.

Appuntamenti OFF

Accanto a questi percorsi tematici e momenti di approfondimento rivolti sia agli intenditori sia a semplici appassionati e curiosi, C’è Fermento propone un calendario di attività dedicate ai birrai e alle cucine di strada, per far apprezzare al meglio il territorio e il contesto in cui si svolge l’evento.

Stiamo parlando di eventi collaterali, laboratori, visite sul territorio che coinvolgono un pubblico molto eterogeneo per luogo di provenienza ed età, e ancora tour guidati organizzati da Birre di confine in giro per la cittadina di Saluzzo. Il tutto sarà accompagnato dalla tradizionale partecipazione di Radio Beckwith, con una postazione fissa nel cortile de Il Quartiere, che condurrà talk con esperti del settore e che presenterà sul palco progetti innovativi del mondo brassicolo a livello nazionale e non solo.

Nel pomeriggio di sabato 24 giugno, Slow Food organizzerà un incontro – riservato ai birrari e agli addetti ai lavori – in cui ascoltare i diversi punti di vista rispetto a ciò che si sta muovendo nel mondo della birra artigianale italiana, in particolare in riferimento alla necessità di sviluppare una filiera locale/italiana, tra iniziative legislative, alleanze, evoluzioni del mercato, difficoltà e opportunità. Un incontro che ci auguriamo possa essere utile per i birrai e per tutto il movimento.

Cresce l’impegno di C’è Fermento nell’essere un evento sostenibile e nell’azzerare, edizione dopo edizione, il proprio impatto climatico. Questa strada verso il green è resa possibile grazie alla stretta collaborazione con eVISO e con C.S.E.A. - Consorzio servizi ecologia ed ambiente - di Saluzzo. L’energia 100% rinnovabile è certificata tramite le Garanzie d’Origine, certificati elettroniciche attestano l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate per produrla, in conformità con la Direttiva2009/28/CE.

I materiali utilizzati durante le serate di festa saranno per la maggior parte compostabili, lo spreco di carta ridotto al minimo, grazie a menù digitali e insegne permanenti, e i bicchieri griffati saranno riutilizzabili in quanto in vetro. Come ogni anno il Consorzio SEA fornirà il suo supporto per garantire la corretta raccolta dei rifiuti, allo stesso tempo l’organizzazione e gli espositori stessi presteranno la massima attenzione per il rispetto degli spazi e delle persone che vivranno C’è Fermento 2023! C’è Fermento è realizzato grazie alla collaborazione con aziende del nostro territorio: Acqua Eva, Ambiente Servizi, Isiline oltre che Molecola.

INFO PRATICHE ORARI

Giovedì 22 giugno: 18-00 Venerdì 23 giugno: 18-01 Sabato 24 giugno: 18-01 Domenica 25 giugno: 18-00

INGRESSO Resta invariato l’ingresso gratuito al Salone, così come la formula di acquisto delle birre, esclusivamente tramite gettoni del valore di 2,50 euro l’uno. Per poter degustare è necessario acquistare il nuovo bicchiere in vetro realizzato, per l’edizione 2023, dalla Rastal. Il costo del solo bicchiere è di 6 euro, al costo di 10 euro si potrà avere il bicchiere griffato con 2 gettoni.