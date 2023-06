Nasce a Cuneo il primo kit che aiuta le ragazze a conoscere il menarca e ad amare se stesse

Quanti percorsi di accompagnamento e quanta attenzione viene riservata, giustamente, alla gravidanza?

Ci sono corsi di ogni tipo, segno di quanto sia importante affrontare un momento così importante e delicato con consapevolezza. Ma perché non viene riservata altrettanta attenzione alla fase del menarca, comune a tutte le donne e più fisiologica della gravidanza stessa?

E’ la domanda alla quale Isabella Bodino ha dato una risposta creando “Il dono della luna”, il kit rituale menarca.

Isabella Bodino lavora per le donne e con le donne. Fondatrice di Mirya, si occupa di Counseling e Coaching strategico, è consulente sessuale clinica e lavora su percorsi di crescita personale. Ma la sua grande missione è quella di aiutare le donne a capire la sacralità del proprio corpo, attraverso le fasi che fisiologicamente lo accompagnano nel tempo.

“Il Dono della luna aiuta le ragazze ad attraversare il menarca in modo consapevole - spiega la dottoressa Bodino. Ed è un supporto anche per le madri, perché fornisce loro uno strumento completo per preparare le ragazze a questo importante evento delle vita. La nostra società ci insegna come diventare mamme, ma ha eliminato da tempo tutte le altre formazioni nel percorso di vita delle donne. Penso alla menopausa, che viene vista ancora come un tabù da tantissime donne, come se fosse la fine di tutto. Invece è una fase da conoscere e affrontare, esattamente come il ciclo mestruale”.

“Una ragazza preparata al passaggio del menarca - sottolinea ancora - impara ad accettare e tutelare il proprio corpo. Per me questo è fondamentale, perché serve una consapevolezza della preziosità del corpo. Essere consapevoli di cosa succede nel nostro corpo fornisce anche la prima dose di autostima. In questa fase succede qualcosa di fondamentale: le emozioni cambiano per gli ormoni che fluttuano, per esempio. Le ragazze imparano e gestire questi momenti nei quali le emozioni diventano più intense, e acquistiscono consapevolezza. Sanno cosa sta succedendo. Affrontarlo insieme, mamma o, in generale, persona adulta e figlia, crea un grande legame di fiducia e complicità che durerà per sempre”.

Isabella Bodino ama molto questo kit e ama accompagnare le giovanissime donne in questa fase tanto bella e speciale, attraverso dei corsi specifici. “Molte madri non sono state a loro volta preparate ed è difficile trovare le parole per spiegare questo evento. Ecco perché questo kit è anche per loro. Possono comprarlo, leggere il libro che ho scritto, Kuma e il Dono della Luna, nel quale il menarca è spiegato a livello fisiologico ma anche attraverso dei racconti antichi, che evidenziano la sacralità di questa fase della vita. Una sacralità che si è persa ma che va recuperata, perché è educazione al rispetto del proprio corpo ed è una protezione dagli abusi”.

Oltre al libro, il kit contiene un ciondolo con una luna, una morbida bambola educativa e di consapevolezza, “Le Mirye”, le istruzioni dettagliate per attraversare il passaggio del Menarca, assorbenti compostabili biologici.

“Non esiste niente di simile al mondo, lo vendiamo in tutta Italia ed è stato pensato e creato qui a Cuneo, grazie anche alla collaborazione delle mie socie: Barbara Negro, Camilla Donadio e Stefania Perrone. Questa è una cosa di cui sono davvero orgogliosa. Il mio scopo è dare strumenti alle donne ad avere consapevolezza del proprio corpo e della sua bellezza, a utilizzare il ciclo come risorsa e a proteggerlo da chi non lo rispetta”, conclude.

Il kit è disponibile al seguente link https://mirya.it/prodotto/il-dono-della-luna-kit-rituale-mestruale/



Sul sito https://mirya.it/ tutte le informazioni per conoscere cosa fa il Centro di Isabella Bodino, punto di riferimento per le donne e non solo.