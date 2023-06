Slitta ancora la conclusione dei lavori per lo scaricatore in via Durando a Mondovì

Si protrarranno ancora alcune settimane i lavori per lo scaricatore delle acque bianche del canale Carassona in via Durando a Mondovì.

"Ci auguriamo - commenta il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Gabriele Campora - che l'avvio dell'estate permetta all'impresa di lavorare con continuità al riempimento dello scavo e alla ricostruzione del tratto viario in modo da permettere la riapertura della strada nei termini previsti".

Il cantiere, attivato in questa zona lo scorso 27 febbraio, a causa delle condizioni meteo avverse era stato prolungano di circa 30 giorni già lo scorso maggio. Il perdurare del maltempo ha causato ritardi tecnici ulteriori e pertanto i lavori del cantiere di via si stima proseguiranno fino al 10 luglio.