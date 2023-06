Cuneo e il futuro di piazza Europa: la maggioranza prende tempo, missione romana per Manassero

Per assumere una posizione ufficiale e definitiva sul futuro del progetto di realizzazione del parcheggio interrato di piazza Europa le forze di maggioranza dell’amministrazione comunale di Cuneo attenderanno l’esito della ‘missione romana’ che la sindaca Patrizia Manassero e l’assessore Luca Pellegrino effettueranno con l’obiettivo di vagliare (assieme alla presidenza del Consiglio dei Ministri) le possibili strade per non perdere il finanziamento del ‘Bando Periferie’.



Non ha spostato quindi molto il dibattito sul tema la riunione tra le forze di maggioranza della città occorsa nella serata di ieri (giovedì 15 giugno). Come già nell’appuntamento del 31 maggio – almeno secondo le voci che si sono susseguite nel corso delle ultime ore - il gruppo di Centro per Cuneo ha ribadito la necessità di insistere sul proseguire con il progetto in quanto punto fondamentale del programma della maggioranza, mentre le forze del PD e di Cuneo Solidale Democratica sono rimaste invece ferme sull’idea di prendere atto del risultato del bando e voltare pagina; una collisione d’intenti e prospettive fattasi anche forte sul piano politico, ma apparentemente conclusasi con il richiamo alla prudenza della sindaca e la richiesta di ulteriore tempo per approfondire.



Voci, quindi. Che sfoceranno appunto in una decisione – si vedrà quanto condivisa da tutte le forze di maggioranza – al rientro di Manassero e Pellegrino da Roma.



Chi invece non aspetta nell’azione – ormai costante – di infilarsi nelle possibili crepe della compagine vincitrice delle ultime elezioni amministrative sono i gruppi di minoranza. Come gli Indipendenti di Giancarlo Boselli, che proprio sul tema del parcheggio interrato di piazza Europa (o, meglio, sul bando per le proposte d’acquisto dei box e degli stalli interrati) promette fuoco e fiamme nel consiglio comunale del mese corrente: “Realizzeremo un assalto durissimo - annuncia - . La sindaca dovrebbe prendere in considerazione le proprie dimissioni, o quanto meno quelle dell’assessore Luca Pellegrino, e assumersi la responsabilità del disastro”.