Nel prossimo fine settimana al Castello di La Morra appuntamento con "Hill Barolo"

La cantina Comunale di La Morra comunica che a fine giugno verrà organizzato Hill Barolo sulla bellissima piazza Castello di La Morra.

Quest’anno le date saranno venerdì e sabato, 23 e 24 giugno.

La regione vitivinicola ospite sarà lo Champagne, in particolare la zona della Montaigne de Reims, e avremo il piacere di avere con noi 4 produttori della zona: Berèche et Fils, Hurè Frères, Tellier, Les Monts Fournois.

A differenza delle scorse edizioni questa sarà ancora più speciale, perché si coglierà l’occasione per festeggiare i 50 anni dalla fondazione della Cantina Comunale, e i festeggiamenti verranno divisi in due parti.

Venerdì 23 Giugno l’evento sarà serale e aperto a tutti, soci e appassionati, e consisterà in una cena informale sul Belvedere.

Il catering Melograno organizzerà diverse postazioni food sulla piazza, la Cantina Comunale di La Morra si occuperà della mescita dei vini, che saranno il Barolo 2019, grande protagonista della serata, e lo Champagne delle quattro aziende presenti.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica del gruppo di Dj Tuttafuffa.

Nel pomeriggio di sabato 24 giugno, approfittando della presenza in loco dei 4 produttori di Champagne, è stata organizzata, nel nostro salone, una Masterclass dedicata allo Champagne con un relatore AIS e i produttori stessi.

I posti disponibili sono limitati, la prenotazione è dunque obbligataria.

A seguire, intorno alle ore 17, nella Chiesa di San Sebastiano di La Morra, si terrà una conferenza dal titolo "Cinquant’anni della Cantina Comunale di La Morra”.

Sarà l’occasione per ripercorrere questi 50 anni di crescita e cambiamenti per l’associazione, che è stata ed è sicuramente un punto di riferimento per tutte le Langhe.

Interverranno il sindaco Maria Luisa Ascheri e il presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Matteo Ascheri.

Nell’occasione sarà consegnato il premio Giuseppe Tarditi a Massimo Martinelli.

Nella serata di sabato è in programma la cena di gala in Piazza Castello dedicata esclusivamente ai soci per festeggiare questo importante anniversario.