Tempo di contributi per la Giunta di Paesana

Vista la richiesta avanzata da Don Celestino Ribero, parroco di Santa Maria, Santa Margherita e Calcinere di Paesana per ottenere un contributo a sostegno delle spese sostenute per le chiese parrocchiali (aumento del prezzo del gasolio) e per alcune cappelle (in particolare per la cappella di San Giuseppe Croesio), l’esecutivo guidato dal sindaco Emanuele Vaudano ha approvato il programma di contribuzione in favore delle tre parrocchie assegnando un contributo di 4.000 euro dietro presentazione di documentazione giustificativa di spesa.



Sempre in seguito a specifica richiesta dello stesso sacerdote, la Giunta ha riconosciuto alla Parrocchia di Santa Maria un contributo di 500 euro per l’organizzazione dell’Estate Ragazzi.



Per concludere, vista la richiesta della Croce Rossa Italiana - Comitato di Racconigi - tendente a ottenere un contributo per la sede della Croce Rossa di Paesana per il potenziamento del servizio di soccorso di emergenza e al trasporto degli infermi che versano in stato di bisogno e dato atto che il numero degli assistiti e le loro esigenze di sostegno socio-sanitario crescono in proporzione il Comune ha deliberato un contributo di 2.000 euro in favore della sede paesanese della Croce Rossa Italiana.