Cuneo, Civallero (FI): "Il centro anziani del centro storico ancora inagibile"

Lo Statuto del Comune di Cuneo prevede che “Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla tutela della salute, della vita e della dignità di ogni essere umano; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo una efficace prevenzione; assicura la tutela … della persona nelle sue diverse fasi di vita, nonché la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro”.



Dalle parole tratte dallo Statuto del Comune prende spunto l’interrogazione di Franco Civallero, capogruppo di Forza Italia, considerando quelli che sulla carta sono i Centri d’incontro per anziani dedicati alla popolazione anziana: Centro d’incontro N. 1 Via F.lli Vaschetto (ora indisponibile), N. 3 Via San Pio X Cerialdo, N. 4 Via Crissolo Madonna dell’Olmo, N. 5 Via Demonte San Rocco Castagnaretta, N. 7 Via Tetti Cavallo, N. 8 Via Valle Maira Confreria.



“Dalla situazione creatasi – interviene Franco Civallero – pare chiaro che per l’Amministrazione comunale il loro adeguamento e/o la loro pianificazione non è di primaria importanza, considerato che in vista della ristrutturazione dei locali in Via F.lli Vaschetto per la localizzazione della futura Biblioteca Comunale, dell’unico Centro Anziani sull’altipiano, non è stato previsto un adeguato spazio alternativo.



“Nell’interrogazione che ho presentato – precisa Civallero – ho chiesto qual è la soluzione individuata attuabile immediatamente e provvisoria, di concerto con i fruitori per il Centro d’Incontro Anziani del Centro storico e quale sia la situazione degli altri Centri d’incontro per Anziani, l’adeguamento normativo, la loro dimensione e di quante sale dispongano e quale siano i servizi di cui dispongono”. “Ho chiesto di riferire se si può pensare di inserire nella pianificazione comunale la destinazione ragionata e programmata di spazi idonei anche per le persone che desiderino trascorrere del tempo di qualità insieme, in autonomia, nell’ambito della terza età, riconoscendo nei valori della Città di Cuneo l’attenzione alla categoria e la constatazione che la disponibilità di spazi di aggregazione possono favorire il benessere fisico e cognitivo”.



Nel Centro della Città di possono reperire alternative, anche temporanee, idonee con spazi più ampi, anche in un’ottica di collaborazione con i fruitori stessi, per esempio il fabbricato ex ItalGas, o alloggi ex questura in Via Felice Cavallotti, gli spazi piacevoli recentemente recuperati del Rondò cosiddetto dei talenti ex sede Cassa di Risparmio di Cuneo, e/o altre sistemazioni in fabbricati di proprietà comunale, statale o di Enti patrocinati dal Comune, tramite convenzioni o altri fattivi contratti di collaborazione attiva.



“È importante – conclude Civallero – che i nostri Anziani dispongano di spazi adeguati, idonei e di semplice fruizione, per lo svolgimento delle attività di svago, ma che in caso di intervento tecnico vi sia una soluzione temporanea subito disponibile”.