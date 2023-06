Studente del Bianchi Virginio terzo nella Gara Nazionale dei futuri geometri

Sono usciti in questi giorni i risultati della Gara Nazionale CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) svoltasi nei giorni 9 e 10 maggio a Cologno Monzese presso l’Istituto Leonardo da Vinci: a posizionarsi terzo in graduatoria su circa 60 scuole partecipanti è stato un alunno cuneese del Bianchi Virginio: Francesco Vardanega (classe 4 A Geometri), accompagnato dal docente di estimo Silverio Rodella. La gara prevedeva lo svolgimento di prove su tutte le discipline caratterizzanti: Progettazione Costruzioni e Impianti, Estimo, Topografia, Cantiere e Sicurezza.

“È stata senz’altro un’esperienza positiva - testimonia l’allievo- anche se la tensione durante la gara era palpabile e a tutti pareva di aver dimenticato ciò che avevamo studiato fino al minuto precedente… ma forse è anche in questo che si cela la bellezza dell’incredibile avventura a cui ho avuto l’onore di partecipare! La possibilità di entrare in contatto con altre realtà provenienti da tutta Italia mi ha permesso di conoscere i diversi approcci con cui i vari studenti hanno affrontato la competizione, e tra le chiacchiere e i ripassi di gruppo si è creato un ambiente davvero intimo e quasi familiare. Anche se non ho vinto il titolo, sono molto orgoglioso dei risultati che ho ottenuto. Essere classificato tra i primi tre a livello nazionale è un grande onore e mi ha dato una bella dose di fiducia nelle mie capacità“.

Grande soddisfazione per docenti e allievi dell'Istituto Tecnico del capoluogo cuneese, che da anni colleziona successi sia nella Gara Nazionale (tre volte primi in classifica), sia in molteplici concorsi nazionali in ambito di accessibilità e rigenerazione urbana. Sempre nel corrente anno scolastico infatti gli studenti delle classi terze sono risultati vincitori assoluti del concorso "Ri-generazione città giovane" (indetto da Soroptimist International e Miur) per la cui premiazione una delegazione delle classi partecipanti si è recata a Roma in Campidoglio il 6 giugno scorso.

Si tratta di importanti riconoscimenti che testimoniano la valenza di un percorso scolastico all’avanguardia, in grado di formare professionisti seri e capaci, profondamente calati nella realtà del territorio, guidati dalla passione e dalle competenze necessarie per conseguire ottimi risultati sia nel proseguimento degli studi che nel mondo del lavoro.