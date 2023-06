Giorgetto Giugiaro, car designer del secolo, apre la kermesse "Mondovì e Motori" [FOTO E VIDEO]

"Il successo che ho avuto lo devo a chi ho avuto a fianco che mi ha sempre sostenuto e mai ostacolato".

Così il designer di fama mondiale Giorgetto Giugiaro ieri, venerdì 23 giugno, ha spiegato al pubblico intervenuto al Museo della Stampa di Mondovì Piazza per la presentazione del libro a lui dedicato, scritto dalla giornalista Paola Scola, edito da CEM per la collana "La storia siamo noi" e dell'edizione 2023 di "Mondovì e Motori".

Una vita fatta si sfide e successi che lo hanno reso famoso nel mondo dell'automotive, ma che lo hanno portato a progettare davvero di tutto: macchine fotografiche, pasta, la funicolare di Mondovì e, dopo l'alluvione del 2020, anche la passerella che sostituirà il ponte Odasso a Garessio, sua città natale.

"In altre occasioni per lavoro ho avuto modo di intervistare il cavaliere - ha detto Paola Scola - dunque una parte dei suoi progetti e delle iniziative di cui è stato protagonista la conoscevo. Eppure, riascoltarlo, per scrivere questa piccola biografia mi ha fatto scoprire molto altro ancora".

Passione, intuito, genio, ma anche grande umiltà. Giugiaro ha ripercorso per sommi capi i momenti salienti della sua vita, tra aneddoti e curiosità, come la nascita della mitica "DeLorean", non tradendo mai le sue origini.

"Ho iniziato dalla pittura - ha spiegato - la mia era una famiglia di decoratori, quindi fin da bambino sono stato circondato da pennelli e colori, il mio intento era quello di andare all'accademia. Quando facevo le medie mio padre mi iscrisse a un corso serale di disegno tecnico".

Un'ascesa inarrestabile che lo ha portato davvero a progettare gli oggetti più disparati. E alla domanda "quale sia la sua vettura preferita" Giugiaro risponde: "La Panda perché doveva essere una vettura funzionale, capace di conquistare il pubblico, realizzata con un budget di produzione limitato per poter mantenere un prezzo d'acquisto basso. E' un processo complesso, per le supercar, in proporzione è più semplice perché una macchina costosa è uno status, troverà sempre un acquirente".

"Tra le cose più particolari progettate sicuramente ci sono le 'Marille' - aggiunge - un tipo di pasta per cui abbiamo passato una settimana a studiarne la forma. Siamo andati a Napoli a vedere gli artigiani che trafilano la pasta per vedere come si realizza."

Nel corso della presentazione è poi stato svelato il calendario completo della kermesse "Mondovì e Motori" che accompagnerà il week end dal 21 al 23 luglio.

"Un’edizione particolare, nel ricordo di una grande persona, un grande amico che non è più tra noi" - ha detto Mattia Germone, presidente dell'Associazione "La Funicolare" - "Mondovì e Motori 2023, ricorda con grande affetto l’ideatore del “Week End con le Vecchie Signore”, Mario Garbolino, scomparso prematuramente nel gennaio scorso. Abbiamo passato settimane difficili, poiché ancora oggi fatichiamo a credere che non sia più tra noi. Tuttavia, grazie al supporto della figlia Nadia, stiamo portando avanti con grande dedizione quello che in questi anni era riuscito a creare, cercando di migliorarlo sempre di più.Una premessa dovuta, per la grande passione e dedizione con le quali Mario ha contribuito alla crescita di questa importante kermesse, ormai conosciuta a livello internazionale."

"Non è stato semplice riprendere la quotidianità dopo il lutto che ha colpito la mia famiglia, così come quella di Mondovì e Motori." - il commento di Nadia Garbolino - "Tuttavia, prima di andarsene, Mario aveva già gettato le basi di questa edizione. Troveremo il giusto modo per commemorarlo". E a proposito delle novità che accompagnano il 2023 ha aggiunto - "Faremo nuovamente base a Vicoforte, precisamente a Casa Regina Montis Regalis. Suggestivo sarà il trasferimento il venerdì verso Bossea, con la relativa visita alle grotte. Il sabato ci trasferiremo invece a Mondovì, dove sarà in programma nella serata la classica presentazione degli equipaggi in costume d’epoca. La domenica come già succedeva gli anni scorsi, ci trasferiremo in Piazza Ellero, sempre a Mondovì, per rimanerci lungo tutta la giornata, affiancandoci alla Mostra Scambio. Numerose le adesioni che sono pervenute, da ogni angolo dell’Italia, ma anche dalla vicina Francia e dalla Spagna, tutte costantemente di vetture ante 1940".

Grande attesa anche per la parte dinamica, che vivrà oltre la passerella delle “Vecchie Signore”, anche l’evento supercar, denominata “Salita in Alta Quota”, che quest’anno vedrà al via alcune tra le più leggendarie vetture disegnate da Giorgetto Giugiaro. Indimenticabile la sua mano nel design di vetture come la Volkswagen Golf, Lanca Delta, Fiat Panda, Fiat Uno e Fiat Punto, solo per citarne alcune. Un appuntamento con la storia dell’auto, che sarà a cura del referente supercar Davide Peruzzi. Parallelamente, grande curiosità desta l’evento riservato ai camion d’epoca, curato da Silvano Bruno, all’interno del quale vivrà un fantastico itinerario che da Caraglio porterà al Colle della Maddalena, con arrivo a Mondovì.

IL RESTAURO DELLA FIAT 500 TOPOLINO

Anche quest'anno, il progetto di Mondovì e Motori, è stato arricchito, grazie disponibilità della Officina Iveco Garelli Enzo Garelli, della presentazione del restauro della Fiat 500 Topolino, curato dagli studenti. La parte pratica del restauro è stata eseguita dai ragazzi di meccanica del CfpCemon di Ceva e dagli studenti dell'Ipsia "Garelli" di Mondovì, con il supporto di Stefano Mirto e Marino Musso. Dopo la X1/9 Bertone e la "Topolino", come anticipato il prossimo anno il progetto prevederà il restauro di una Ferrari del 1972. Grazie al team di Mondovì e Motori sono stati poi donati due assegni al "Cigna-Baruffi-Garelli" e al "Cfpcemon" per la formazione dei ragazzi.

Nel corso dell'evento non hanno fatto mancare il loro saluto l'assessore Alessandro Terreno per il Comune di Mondovì, Giuliana Turco a nome di Fondazione CRC, e Augusto Zerbone, presidente del Club Ruote d'epoca Riviera dei Fiori, che ha omaggiato Giugiaro della tessera dell'associazione.

IL PROGRAMMA

Venerdì 21 luglio: e sposizione delle vetture e pranzo riservato agli equipaggi con prodotti locali e visita alle grotte di Bossea. Momento istituzionale con le autorità. Dalle 18.30 esposizione delle auto fronte Santuario di Vicoforte.