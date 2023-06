Resta bloccata verso la cresta Est di Rocca La Meja, individuata e salvata un'escursionista [VIDEO]

È stato lanciato poco dopo le 19 di oggi, sabato 24 giugno, l'allarme per una giovane donna escursionista bloccata su Rocca La Meja, in valle Maira.

Una ragazza in rientro dalla via normale ha perso il sentiero e si è addentrata verso la cresta Est. Dopo essere stata individuata quando si trovava a quota 2.800 metri è stata recuperata intorno alle ore 20 dai soccorritori. Al momento si trova in buone condizioni di salute.



Sul posto sono intervenute diverse squadre via terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco in loco anche con mezzo aereo proveniente da Torino e del Soccorso Alpino Guardia di Finanza.

Nel video le operazioni di recupero.