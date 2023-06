“Serenomagic”: magia e stupore a Dronero con Marco Sereno

Un bellissimo spettacolo all’aperto per tutta la famiglia è andato in scena venerdì 23 giugno in piazza Manuel a Dronero.



Giunto alla 10ª edizione, nell’ambito del Teatri d’Estate è tornato anche quest’anno “Sì di Venere”, appuntamento con il teatro di strada organizzati da Santibriganti Teatro in collaborazione con i Comuni di Busca e Dronero, nonché il contributo della Fondazione Crc.



Una serata bellissima quella a Dronero, presentata dal vicesindaco Mauro Arnaudo e dal direttore artistico di Santibriganti Teatro Maurizio Bàbuin, che ha visto esibirsi sul palco allestito la simpatia e la bravura di Marco Sereno con lo spettacolo “Serenomagic”.



Gli studi a Torino, presso l’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice, e fin da giovanissimo quell’entrare a far parte del Club Magico Bartolomeo Bosco e del Circolo Amici della Magia di Torino. Di questo artista ammirevole è il saper creare spettacoli capaci di proporre una miscela eccezionale di teatro, cabaret e illusionismo. Così, il mondo di “Serenomagic”: dimensione all’insegna della magia, della scoperta e del divertimento, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.



“Del mio lavoro amo il legame che si instaura con il pubblico - racconta Marco Sereno -. Quando sali sul palco ti trovi di fronte a persone di cui non sai nulla, ma, grazie allo spetacolo, hai la possibilità di costruire un dialogo con ciascuno di loro: questa per me è la vera magia!”



Come una sitcom, in cui applausi e risate si sono alternati senza soluzione di continuità, nel corso della serata gli spettatori sono stati chiamati a vestire i panni di “valletti improvvisati”, diventando così complici e co-protagonisti di gag spassose e incredibili giochi di prestigio. L’incredulità negli occhi di grandi e piccini, la magia: lo spettacolo è stato un inno alla bellezza.