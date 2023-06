Alba: eliminato il muretto al passaggio a livello di via Vivaro

Ora, per attraversare i binari al passaggio a livello di via Vivaro, tutti i pedoni, compresi i diversamente abili anche in carrozzina, non dovranno più camminare in strada.

Il Comune di Alba ha infatti collaborato con le RFI per l’eliminazione della notevole barriera architettonica rappresentata dal muretto che è stato tagliato per creare il passaggio in sicurezza.

«Grazie alla segnalazione del comitato di quartiere Vivaro - dichiara Massimo Reggio, l'assessore ai lavori pubblici di Alba - abbiamo portato avanti questo intervento che è stato recepito come importante da parte delle RFI. Il muro è stato modificato direttamente dagli addetti della rete ferroviaria. Il Comune ha pensato alla segnaletica.



Credo che sia un traguardo importante per la sicurezza delle persone che attraversano i binari, e che, soprattutto nelle ore di punta, si trovavano ad affrontare una situazione che presentava criticità. Anche questi interventi sono fondamentali per agevolare la vita quotidiana degli albesi e dei lavoratori che si recano in città».