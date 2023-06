A Caraglio l’ultimo saluto a Bruno Occelli, “Brunetto”

A Caraglio, ma anche a Valgrana, Dronero ed in altri paesi limitrofi, per tutti era “Brunetto”, Bruno Occelli. Di anni 60, è stato trovato senza vita sabato mattina, 24 giugno, nella sua abitazione a Caraglio, deceduto purtroppo a causa di un malore improvviso.

Dipendente presso l’Europoll, storica azienda agricola del suo paese, svolgeva inoltre lavori di giardinaggio per la famiglia Costamagna (titolari dell’azienda), presso l’abitazione in frazione Paschera San Defendente.

Personalità molto socievole, mai si perdeva una festa di paese: “Brunetto” c’era sempre. Gli piaceva tanto stare in mezzo alla gente, parlare e scherzare con tutti. A tutti sapeva strappare un sorriso. “Sembrerà strano non vederlo più in giro - dice un amico - mi dispiace tanto per quello che è successo.”