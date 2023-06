Addio a Giorgio Biarese, sindaco di Boves dal 1970 al 1981

Si è spento a 86 anni Giorgio Biarese, sindaco di Boves per undici anni, dal 1970 al 1981. È morto questa mattina, lunedì 26 giugno, nella sua abitazione, circondato dall'affetto dei suoi cari.

Ex dirigente Asl ed esponente della Democrazia Cristiana, fu eletto consigliere comunale nel 1965 con l'allora sindaco Allasia, per poi divenire primo cittadino cinque anni dopo. Con la fascia tricolore accolse il presidente della Repubblica Pertini in visita a Boves, il 12 novembre 1978.

Ricoprì incarichi importanti anche nella Cassa Rurale e Artigiana di Boves, di cui fu presidente e consigliere di amministrazione. Impegnato nel volontariato, fu animatore dei campi scout estivi del Cuneese.

Giorgio Biarese lascia la moglie Fernanda Costamagna, insegnante di lingua francese in pensione, i figli Isabella, Valentina, Filippo e i fratelli Giuseppe e Cesare.

I funerali saranno celebrati martedì 27 giugno alle 15 nella parrocchiale di San Bartolomeo a Boves dove stasera, lunedì 26 giugno alle 18,45, verrà recitato il rosario.

“Ci uniamo al dolore della famiglia ed esprimo il cordoglio dell'amministrazione tutta – ha commentato il sindaco attuale Maurizio Paoletti -. Ho appena sentito il figlio Filippo che mi ha espresso il desiderio del padre di avere un funerale da privato cittadino. L'amministrazione parteciperà dunque alle esequie, senza gonfalone e senza fascia, rispettando la sua volontà”.