Attentato alla caserma di Fossano, niente ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito, 23 anni di carcere

La Corte d'Appello di Torino ha deciso di rimodulare la pena ad Alfredo Cospito, l'anarchico a lungo in sciopero della fame per protestare contro il regime del carcere duro.

23 anni e non più l'ergastolo

Niente più ergastolo, come aveva chiesto l'accusa, ma 23 anni, con i giudici che hanno accolto la richiesta dei suoi difensori, gli avvocati Flavio Rossi Albertini e Gianluca Vitale, applicando l'attenuante del 'fatto lieve'. “Siamo assolutamente soddisfatti, avevamo timore che potesse andare molto, molto peggio”, hanno dichiarato dopo la sentenza. "Anche alla luce del tenore delle requisitorie che sono state compiute nelle ultime due udienze è senz’altro un buon risultato", ha aggiunto l'avvocato Rossi Albertini.

17 anni e 9 mesi per l'ex compagna Anna Beniamino

17 anni e 9 mesi, invece, sono stati inflitti all'ex compagna di Cospito, Anna Beniamino. L'accusa era di strage politica per l’attentato, nel 2006, all’ex scuola allievi carabinieri di Fossano. L'udienza di oggi, che aveva visto sia Cospito che la Beniamino in video collegamento dai carceri di Sassari e Rebibbia nei quali sono reclusi, si era aperta con le repliche della procura generale e Cospito che al termine aveva rilasciato alcune dichiarazioni spontanee.

"Gli anarchici non fanno stragi indiscriminate"

“In 20 anni di attentati di sigle anarchiche non c’è stato mai un morto, non credo sia stato un caso, vent’anni di attentati in piena notte in piazze deserte senza neanche un ferito, chiaramente tutti attentati dimostrativi”, ha dichiarato Cospito, ribadendo quanto aveva detto nel suo intervento della scorsa settimana. “Questo è un processo alle idee”, ha poi aggiunto: “non c’è alcuna prova che abbiamo piazzato gli ordigni a Fossano, la perizia calligrafica su quattro parole non è una prova, è una forzatura. Gli anarchici non fanno stragi indiscriminate, non siamo lo Stato”, aveva concluso Cospito.

Fuori dal Palagiustizia di Torino era presente un presidio di una decina di anarchici che hanno steso lo striscione ‘Solidarietà con Anna e Alfredo’. Altrettanti erano presenti in aula.