Nuovi ospedali in Granda, un lettore: "Perché non ristrutturare e ampliare ciò che abbiamo?"

Naturalmente cercando finanziamenti privati. Io sono convinto che un privato che mette soldi nella sanità non abbia come obiettivo il miglioramento della sanità ma un guadagno dei soldi investiti.

Sono molto preoccupato per come va la sanità nel cuneese. Ho sentito dire che il presidente Cirio vuoi ridimensionare gli ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano per costruire una cattedrale nel deserto che copra questi territori.

Savigliano ha curato mia moglie e tutti i suoi parenti in passato in maniera esemplare. Quando Cuneo ha avuto problemi ad accogliermi in dialisi non riuscivo a trovare un posto nella dialisi di Cuneo, non per loro cattiva volontà ma perché c’era ancora il virus e non avevano personale disponibile, io mi sono rivolto a Savigliano, dove mi hanno accolto e posso dire che sono stato trattato meglio di Bergamo, dove sono in cura.

Mi chiedo: invece di cercare capitali privati non possiamo chiedere un supporto da Bruxelles, non per mega costruzioni ma per ampliamento e ristrutturamento di quello che abbiamo?