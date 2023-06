Saluzzo, 192 le famiglie che riceveranno le "carte solidali" assegnate dall'Inps

Sono 192 le carte elettroniche (Postepay) assegnate al Comune di Saluzzo dal valore di 382,5 euro ciascuna. Sono le “Carte solidali” istituite dalla Legge di bilancio 2023 del Governo e che saranno attive da luglio.

Non è necessario presentare domanda: i beneficiari, in possesso dei requisiti previsti (Isee non superiore a 15 mila euro) sono individuati direttamente dall’Inps e riceveranno dal Comune una comunicazione di notifica dell’assegnazione del contributo, che conterrà anche le modalità di ritiro delle carte agli uffici postali.

La misura del Governo prevede un solo contributo economico per nucleo familiare, di importo complessivo di 382,50 euro, che viene erogato attraverso la “Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità”. Rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay e denominata “Dedicata a te”, la carta è nominativa e sarà operativa a partire dal mese di luglio 2023.

Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Inoltre, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sta definendo alcune convenzioni, sia con le principali associazioni di categoria che con i singoli esercenti, al fine di attivare uno specifico sconto del 15 per cento, sempre e solo sui generi alimentari di prima necessità, per i possessori della Carta solidale.

Gli esercizi aderenti saranno indicati sulla pagina del Ministero dedicata al Fondo Alimentare (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559) ed esporranno l’immagine della carta “Dedicata a te”.

Gli uffici stanno svolgendo le verifiche necessarie e verrà pubblicato a breve l’elenco degli esercizi commerciali che si sono convenzionati.

Per approfondimenti è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell'Inps.

E’ importante evidenziare che questo contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione sociale per l'impiego - Naspi e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - Dis-coll; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.