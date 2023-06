Dopo 40 anni di lavoro Laura Riberi, infermiera pediatrica sul territorio dell’Asl Cn1, va in pensione

Dal prossimo 1° luglio Laura Riberi, assessore alla cultura del Comune di Revello sarà in pensione dal suo lavoro di infermiera pediatrica nell’Asl Cn1.

Diplomatasi infermiera all’ospedale Regina Margherita di Torino, nel 1975 aveva iniziato a lavorare per l’allora Unità Sanitaria Locale 63, di cui facevano parte i comuni del Saluzzese con la mansione di “vigilatrice d’infanzia”.

Dopo una sospensione lavorativa per la nascita dei figli Emanuele ed Elisa ha ripreso a lavorare dal 1989 fino ad oggi.

Ha prestato servizio nella pediatria, nel nido e nella sala parto dell’ospedale di Savigliano, e nel consultorio di Saluzzo dove per anni ha tenuto i corsi di massaggi che le mamme effettuano ai neonati.

Come infermiera pediatrica sul territorio, oltre a Savigliano e Saluzzo, Laura ha lavorato anche a Barge, Moretta, Verzuolo, Venasca negli appositi “spazi bimbi” in cui una volta a settimana si accolgono neomamme e bebè.

“Mi mancherà molto il mio lavoro - dice Riberi con emozione - in particolar modo quello in cui incontravo mamma e neonati per i corsi di massaggio, ma anche per risolvere le problematiche dell’allattamento al seno e i momenti di conforto per le donne che soffrivano di sindrome post partum.

Ho sempre cercato di sostenere moralmente anche nel periodo della pandemia ascoltandole con una telefonata o attraverso i corsi di massaggio online. Desidero ricordare a tutte le ‘mie mamme’ che anche se sono in pensione rimango a loro disposizione e per qualsiasi necessità possono chiamarmi tranquillamente”.

La neo pensionata avrà più tempo per dedicarsi al volontariato e al suo assessorato di cui, oltre alla cultura ha anche le deleghe alla sanità e all’assistenza sociale. Fa inoltre parte come volontaria dei gruppi revellesi della Biblioteca, del Circolo Acli e di ‘Creattivamente’.

Immancabili i festeggiamenti di commiato in questi ultimi giorni lavorativi da parte dei colleghi che le hanno regalato una maglietta su cui è scritto simpaticamente “Non sono un pensione. Sono una nonna professionista”.

Oltre agli impegni amministrativi per il Comune di Revello e nel volontariato, Laura avrà più tempo per dedicarsi ai nipoti Elia di 11 anni e Margherita di 6 anni.

Negli scorsi giorni l’infermiera è stata festeggiata dalle colleghe del servizio infermieristico e del servizio sociale della Monviso Solidale degli ambulatori della Casa di riposo revellese, dove un giorno a settimana lavorava nello “Spazio bimbo”.

L’hanno anche festeggiata i colleghi del consultorio di Saluzzo assieme al dottor Gianfranco Cilia, dirigente medico responsabile di tutti i consultori familiari dell’ASL Cn1.