Visitabile fino a fine luglio la mostra solidale "Ensemble" al Filatoio di Caraglio

Proseguirà fino a domenica 30 luglio la mostra artistica solidale "Ensemble" allestita presso il Filatoio Rosso di Caraglio.

Inaugurata sabato scorso 17 giugno, nel primo weekend di apertura ha visto un'affluenza di circa 500 persone che hanno apprezzato il livello artistico delle opere esposte nonché la serata di musica offerta da Polifonici del Marchesato e la sfilata di moda de "Il Sarto del marchese" la domenica pomeriggio.



Le offerte raccolte, 1.500 euro nei primi giorni di apertura, contribuiranno alla realizzazione dell'ampliamento della casa famiglia "Dil Kumari" in Nepal, per offrire accoglienza a bambini provenienti da difficili situazioni di povertà. E proprio dal Nepal è arrivato a visitare la mostra il responsabile del progetto, Lakpa Temba Sherpa, di passaggio per andare a lavorare, come fa da ben 24 anni, al rifugio Quintino Sella al Monviso.



La mostra raccoglie le opere di Maria Cristina Brescia (fotografia), Carlo Centanni (scultura), Gianfranco Galizio (pittura), Marilisa Giordano (pittura), Bruno Giuliano (pittura e incisione), Luca Giuliano (pittura e incisione), Bitico Gus (tarsi), Carlo Iorietti (pittura), MarinoFelixG (pittura), Serena Racca (pittura), Gabriela Aleksandra Szuba (pittura), Marco Tallone (pittura e incisione), Michelangelo Tallone (scultura) e Davide Giuseppe Tolis (fotografia).

L’orario di visita è dalle ore 14,30 alle 19,00 del Sabato e dalle 10,00 alle 19,00 la Domenica; l’ingresso è libero.