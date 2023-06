Confindustria Cuneo apre le porte per esporre le 175 Cc che hanno fatto la storia [FOTO E VIDEO]

La Chianale 175, modello raro, di pregiata fattura, interamente prodotto e assemblato nel capoluogo della Granda, in un’officina che, in allora aveva sede lungo Gesso

Moto d'epoca e opere d'arte. Il Parco Amilcare Merlo di Confindustria Cuneo si è trasformato in un vero e proprio museo a cielo aperto per gli appassionati di due ruote.

Oggi, venerdì 30 giugno, è stata inaugurata l'esposizione delle "175 Cc che hanno fatto la storia". Fino a lunedì 3 luglio il giardino di via Bersezio aprirà i suoi battenti al pubblico per una manifestazione, ad ingresso gratuito, che vuole esaltare non solo la storia industriale italiana ma, soprattutto, l’orgoglio del ‘Made In Cuneo’.