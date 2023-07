Cuneo, da luglio scattano gli aumenti per le tariffe della conurbazione urbana

A partire dal 1 luglio entrano in vigore nuove tariffe del trasporto pubblico locale per la conurbazione di Cuneo.

La Giunta oggi ha dovuto ratificare il nuovo piano tariffario, in ottemperanza alla decisione dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese di rivedere le tariffe del servizio extraurbano in base al tasso di inflazione programmata (Legge Regionale 1/2000).

Con questo adeguamento locale, le tariffe saranno omogenee per il territorio comunale e la conurbazione, quindi per i servizi urbani ed extraurbani all’interno della conurbazione.

Grazie alla politica di agevolazioni tariffarie dell’Amministrazione comunale, tuttavia, è stato possibile non applicare aumenti per alcune tariffe: il biglietto singolo rimane a 1.70 euro, così come invariati restano i costi degli abbonamenti mensili “Altipiano” e “Comune di Cuneo”, abbonamento studenti per le scuole dell’obbligo (con riduzioni sulla base degli scaglioni ISEE, che sono stati maggiormente articolati), o ancora il blocco 40 corse, le tariffe del trasporto a chiamata e per le scolaresche.

Nonostante gli aumenti degli abbonamenti studenti, restano però gli sconti per più figli che frequentano le scuole non dell’obbligo.

A fronte di un aumento medio applicato dalla Regione del 5.19%, tuttavia, l’incremento per Cuneo, grazie alle agevolazioni, è del 2.46%. Il Comune di Cuneo destina infatti a compensare i mancati incassi delle agevolazioni là dove previste, rispetto alla tariffa standard, con una cifra che, per il 2022, è stata pari a € 318.00 euro a cui vanno aggiunti € 39.065 di compensi per le agevolazioni previste per gli abbonamenti degli over 75.

“Comunicare un aumento tariffario non è mai simpatico, tanto più in un tempo in cui l’inflazione mette già a dura prova i bilanci familiari. Come Comune di Cuneo continuiamo nella nostra politica di agevolazioni tariffarie perché riteniamo siano un modo concreto e tangibile per stare al fianco di chi forse fa più fatica, ma sceglie il trasporto pubblico locale e per questo è meritevole per il suo contributo fattivo per uno stile di vita sostenibile”, il commento del Vice-sindaco Luca Serale e dell’Assessore Luca Pellegrino.