Roburent, consiglio ricco argomenti, tutti approvati: nasceranno anche i consigli frazionali

Sono stati tutti approvati i punti all'ordine del giorno discussi nell'ultima seduta del consiglio comunale di Roburent, riunitosi lo scorso martedì 3 marzo.

In apertura, tra le comunicazioni, il sindaco Emiliano Negro ha ragguagliato l'assemblea cittadina in merito a nuove iniziative e progetti che l'amministrazione intraprenderà nei prossimi mesi, tra questi la partecipazione al bando sugli impianti sportivi e al Conto Termico 3.0, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica della residenza “Margherita Salvatico”.

"Gli interventi previsti riguardano la riduzione della dispersione termica attraverso la sostituzione degli infissi e il rifacimento della copertura tramite l’utilizzo di un vecchio mutuo acceso proprio per questo scopo - ha spiegato il sindaco -. Se le risorse lo permetteranno sarà inoltre ripristinata la storica rete di protezione lungo la ringhiera esterna.

Sul fronte della viabilità il Comune ha ottenuto una proroga fino a giugno per il bando dedicato agli asfalti: i lavori interesseranno un tratto della strada di collegamento verso San Giacomo, via San Rocco e altri interventi puntuali di manutenzione.

A breve riprenderanno inoltre i lavori legati al bando delle aree omogenee nei pressi dell’area sportiva di Roburent. Importanti opere sono previste anche nella frazione Pra, con interventi sull’acquedotto, l’asfaltatura della piazza, il ripristino della casetta per i rifiuti e del parcheggio. A ciò si aggiunge la notizia del reperimento da parte della Provincia di Cuneo dei fondi per ulteriori mille metri di asfaltatura nella stessa località".

"Per quanto riguarda la pianificazione territoriale - ha aggiungo il primo cittadino -, manca ormai soltanto l’ultimo passaggio – la conferenza dei servizi – per la definizione del PAI, su cui l’amministrazione sta sollecitando con costanza la Regione Piemonte".

Il sindaco ha inoltre ricordato l’intenzione della giunta di aggiornare gli strumenti normativi del Comune: durante la seduta sono stati portati all’approvazione diversi regolamenti, mentre nel prossimo Consiglio sarà presentato il nuovo Statuto comunale, in sostituzione di quello attualmente in vigore dal 1998.

Nel corso delle comunicazioni è stato anche rivolto un ringraziamento formale all’Arma dei Carabinieri per la recente operazione condotta sul territorio. Un intervento che, secondo l’amministrazione, rappresenta un importante segnale di presenza dello Stato e di tutela della legalità.

Infine sono iniziate le operazioni di pulizia delle strade e, in collaborazione con la società Proteo, verrà potenziato il servizio nelle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti.

Tra le comunicazioni anche un ringraziamento da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione, con la mozione presentata dai consiglieri Garavagno e Gamba (leggi qui) alle Forze dell'Ordine per l'operazione antidroga condotta sul territorio.

Il Consiglio ha quindi approvato i verbali della seduta precedente e ratificato la variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028 deliberata dalla giunta all’inizio dell’anno.

Via libera anche alla convenzione con l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida per la gestione associata dei servizi di polizia locale e polizia amministrativa, con l’obiettivo di garantire maggiore coordinamento e ottimizzazione dei costi.

Approvate inoltre le convenzioni con i Comuni di Pamparato e Montaldo di Mondovì per il riparto delle spese di gestione della scuola dell’infanzia e degli istituti scolastici primari e secondari di Roburent, comprensivi del servizio mensa, per l’anno scolastico 2026-2027.

In Consiglio sono stati poi approvati nuovi regolamenti comunali per quanto riguarda l'area cimiteriale, per le operazioni di per cremazione, conservazione, l’affidamento e la dispersione delle ceneri; per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili; per la concessione di contributi e l’utilizzo di locali e strutture comunali; per la videosorveglianza e il telecontrollo del territorio.

Tra gli argomenti più attesi via libera per la costituzione dei consigli di frazione, organismi consultivi che avranno il compito di raccogliere proposte e segnalazioni da parte dei residenti e dei proprietari di seconde case.

"L’iniziativa - spiega il sindaco - nasce dall’incontro pubblico organizzato lo scorso ottobre a San Giacomo e mira a favorire un dialogo più diretto tra amministrazione e comunità locale, inclusi i numerosi proprietari non residenti".

Il fiduciario sarà il dott. Riccardo Arena, cui toccherà il compito di creare un direttivo solido e che si porrà come filtro e supporto alle richieste dei numerosi visitatori e proprietari immobiliari.

Tra i provvedimenti urbanistici, è stata approvata l’acquisizione gratuita di alcune aree previste dalla convenzione del 23 gennaio 2006 relativa all’ex Hotel Uranio. La cessione, prevista a seguito del cambio di destinazione d’uso dell’immobile e già compensata economicamente attraverso un piano di rientro completamente saldato, riguarda spazi destinati a uso pubblico tra cui l’area davanti all’ambulatorio medico e il parco giochi.

Il Consiglio ha infine aderito alla proposta della Provincia di Cuneo sugli impatti delle limitazioni agli abbruciamenti previste dal Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) sui castagneti tradizionali. L’iniziativa punta a rivedere il periodo consentito per queste pratiche agricole, considerate fondamentali per la gestione e la tutela del patrimonio castanicolo locale.