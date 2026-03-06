Alba, il Comune avvia la coprogettazione per la gestione del canile

Novità nella gestione del canile municipale di Alba. La Giunta comunale ha deliberato l’avvio di una manifestazione di interesse rivolta ad associazioni del terzo settore e associazioni cinofile, con l’obiettivo di avviare un percorso di coprogettazione per la gestione della struttura.

Ad annunciarlo è l’assessore Davide Tibaldi, che spiega come la scelta sia stata formalizzata nella seduta di Giunta di ieri e come l’avviso pubblico possa essere pubblicato già nelle prossime ore. “Abbiamo deliberato la manifestazione di interesse finalizzata al coinvolgimento di associazioni del terzo settore e associazioni cinofile per un percorso di coprogettazione nella gestione del canile. ”Lo strumento della coprogettazione, già utilizzato in altri ambiti amministrativi, consente di costruire un modello di gestione condiviso con il mondo associativo.

“È uno strumento che da un lato ci consente di risparmiare alcune risorse e, dall’altro, permette al gestore di attivare iniziative che possano portare al reperimento di fondi utili per sostenere la gestione.” Il meccanismo prevede quindi una maggiore autonomia organizzativa per il soggetto gestore, che potrà sviluppare attività e iniziative anche finalizzate alla raccolta di risorse. “Si tratta di uno strumento virtuoso perché consente al gestore di avere più margine di organizzazione interna, ad esempio con attività dedicate o con la partecipazione a bandi per il reperimento di fondi.”

L’obiettivo del Comune resta comunque quello di mantenere gli standard qualitativi del servizio, cercando allo stesso tempo di contenere la spesa pubblica. “Siamo molto soddisfatti della gestione del canile dal punto di vista del servizio. L’aspetto più critico è quello economico: ogni anno il Comune sostiene una spesa di circa 105 mila euro.” Proprio per questo l’amministrazione punta a trovare un equilibrio tra qualità del servizio e sostenibilità economica. “Vogliamo preservare e garantire un servizio di qualità, ma allo stesso tempo cercare di risparmiare risorse ed evitare sprechi.”

Nei prossimi giorni il Comune pubblicherà quindi l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle realtà interessate a partecipare al percorso di coprogettazione.