Scarnafigi, gesti di generosità per l’Asilo "San Vincenzo"

Una serie di gesti di generosità e iniziative solidali ha portato nuove risorse all’asilo ‘San Vincenzo’ di Scarnafigi.

Donazioni, raccolte fondi e collaborazioni con associazioni del territorio hanno contribuito a sostenere le attività della scuola e ad arricchire i servizi offerti ai bambini e alle loro famiglie.

Un momento particolarmente significativo è legato al ricordo di Piero Cavigliasso, storico presidente dell’asilo scomparso nel giugno 2025. La sua grande passione per il calcio e per la Juventus è diventata l’occasione per un gesto simbolico che ha coinvolto tutta la comunità.

“Che Piero Cavigliasso - spiega Nico Testa attuale presidente dell’asilo - fosse un tifoso sfegatato della Juve era noto a tutti; la sorella Annunziata, in suo ricordo, ha donato all'Asilo una maglia della squadra, di cui era in possesso. Messa in palio alla lotteria di Natale se la è aggiudicata la signora Teresina Garello che, a sua volta, l'ha lasciata in dono alla scuola. Inaugurato anche il nuovo televisore donato dalla sorella di Piero. Rappresenta – conclude Testa - il primo nucleo di una ‘stanza sensoriale’ ad uso dei bambini”.

Tra le altre donazioni ricevute dalla scuola spicca anche il contributo dell’Avis di Scarnafigi. La somma donata dall’associazione servirà a sostenere i corsi di inglese e di attività motoria attivati dall’asilo e offerti gratuitamente alle famiglie.

“Dai rivoli di sangue donato nascono altri fiori di generosità. Grazie al direttivo dell'Associazione e a tutti i donatori”.

Un ulteriore sostegno è arrivato dalla collaborazione tra i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e il Lions Club Scarnafigi – Piana del Varaita. In occasione del 23° Fitwalking del Cuore, svoltosi a Saluzzo il 18 gennaio, sono stati venduti 200 pettorali: l’intero ricavato, pari a 1.000 euro, è stato devoluto alla scuola e sarà destinato all’acquisto di materiale didattico.