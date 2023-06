Da domani l’autovelox a Martiniana Po?

Se alle parole dovessero seguire i fatti, da domani - sabato 1° luglio - il tratto di Strada Provinciale che lambisce Martiniana Po unendo le due rotatorie in entrata per chi arriva da Paesana o da Saluzzo, passando accanto al cimitero cittadino “godrebbe” della supervisione di un nuovo autovelox, pronto ad immortalare in un’istantanea tutto colo che a bordo della loro auto facendosi beffa del Codice della strada e del limite di 50 chilometri orari che vige in quel tratto, a velocità talora più del doppio di quella consentita.

Ad annunciarlo , come forse si ricorderà, era stato il vulcanico sindaco di Martiniana Po Valderico Berardo con un lungo post su alla propria bacheca di Facebook: “Uno dei problemi più grandi a Martiniana è la Strada Provinciale che attraversa il paese. Abbiamo chiesto alla Provincia di fare una rotonda nella zona del Camposanto, ma la ritengono inutile. Allora abbiamo chiesto di mettere un semaforo, ma i vostri sono proibitivi. Ci hanno indirizzati sull’autovelox. Vi informo quindi - aveva scritto Berardo come rivolgendosi ai propri concittadini - che dal primo luglio entrerà in tra le due segnaletiche dei 50 chilometri orari. Vi consiglio di attenervi alla velocità stabilita. Altre soluzioni per abbassare il rischio dell’alta velocità non ve ne sono”.

Domani scatta dunque l’ora “X”. Saremo tra i primi a compiere un sopralluogo ed a riferirvene.

Ma per intanto, aldilà dei legittimi dubbi che affiorano in qualche martinianase, quel tratto di strada sarà meglio affrontarlo ai 50 chilometri all’ora, così come indica la cartellonista stradale.