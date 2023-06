Cuneo: merce sequestrata e multa da 5.000 euro a venditore abusivo

Agenti dei nuclei del Pronto Intervento, dei Servizi Mirati e del Distaccamento di corso Giolitti nel pomeriggio di giovedì scorso hanno effettuato vari controlli a seguito dei quali sono emersi alcuni illeciti.



L’attività di prevenzione e repressione ha portato alla contestazione di vari verbali, tra i quali: uno per vendita abusiva di merce su suolo pubblico, con sequestro della merce ai fini della confisca, comportante una sanzione di 5165 euro, uno per consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico, uno per ubriachezza manifesta su area pubblica e un ordine di allontanamento ex art. 9 L. 48/2017.

In arrivo nuovi controlli sulla "movida"

Della necessità di ulteriori controlli evidenziata da alcuni residenti in diverse aree della città se ne è parlato anche nell'ultimo consiglio comunale del capoluogo. Sono in previsione, nelle prossime settimane, verifiche dei Nuclei di Polizia Commerciale e del Pronto Intervento finalizzate a mettere sotto la lente di ingrandimento la “movida” cuneese con controlli alle attività di somministrazione alimenti e bevande, dehors, servizi per il contrasto al degrado urbano e agli schiamazzi e, più in generale, per il rispetto della normativa sulla sicurezza urbana.



Continuerà, altresì, l’attività di monitoraggio dei parchi cittadini, del centro storico e del “quadrilatero del Movicentro” con servizi mirati presso l’area di corso Dante (con particolare riguardo alle zone in cui sono collocate le aree gioco frequentate da bambini e numerose famiglie).