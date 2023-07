Tre riti funebri particolari praticati nel mondo

Ogni cultura ha sviluppato un proprio metodo per gestire il triste, ma inevitabile, evento della morte. Questi rituali, comunemente noti come onoranze funebri, sono un riflesso affascinante delle credenze, dei valori e delle tradizioni di una società. Le onoranze funebri Roma, per esempio, sono un perfetto esempio di come antiche usanze possano convivere e amalgamarsi con rituali più moderni in un metropoli che ha secoli di storia e tradizione. Ma, al di là della singolarità di ciascuna cultura, i funerali presentano una serie di curiosità che possono apparire strane, affascinanti o persino misteriose a chi osserva da fuori. Vediamo alcuni di questi rituali funebri unici nel loro genere.

Rituale della "Seconda Sepoltura" a Madagascar

A Madagascar, uno degli usi più particolari legati al funerale è il "Famadihana", o "rivoltamento dei morti". Questo rito prevede che ogni cinque o sette anni, i corpi dei defunti vengano riesumati dalle loro tombe per una celebrazione familiare. Questa pratica, piuttosto diffusa nella regione delle Terre Alte, permette ai parenti di passare del tempo con i loro cari deceduti, pulendo e cambiando i loro sudari, ballando con i corpi avvolti in nuovi tessuti, e infine riponendoli nelle tombe con grande cura. Questo rituale è visto come un modo per rafforzare i legami familiari e onorare i propri antenati, riflettendo il forte senso di comunità e rispetto per la morte nella cultura malgascia. Si tratta di un metodo per riuscire a combattere la tristezza della perdita e, allo stesso tempo, dare gloria alla salma.

Il rituale della Seconda sepoltura del Madagascar è una vera e propria festa per non dimenticare i propri cari.

Sky Burials del Tibet

Nelle fredde alture del Tibet, una pratica funebre affascinante e inusuale è quella delle "Sky Burials". Questo rituale riflette in maniera profonda la filosofia buddhista della reincarnazione e del ciclo della vita. Invece di seppellire o cremare i corpi, questi vengono posizionati su una montagna, spesso su piattaforme appositamente realizzate, e lasciati come offerta agli avvoltoi e ad altre creature. Questo atto di "donazione" del corpo non è visto con orrore, ma piuttosto come un ritorno al ciclo della vita, un atto di generosità e compassione. La persona defunta "nutre" la vita animale, contribuendo alla continuità della vita. Ecco, quindi, che in questo modo la persona venuta a mancare inizia nuovamente una nuova vita, una nuova strada, così da ripopolare la terra sotto un nuovo aspetto.

La Danza delle bare in Ghana

La cultura funebre del Ghana, in Africa occidentale, presenta uno spettacolo davvero unico: la danza delle bare. Questo rito mostra un approccio diverso alla morte rispetto a molte altre culture. I funerali in Ghana sono spesso eventi allegri e festosi, durante i quali i parenti e gli amici si riuniscono per celebrare la vita del defunto piuttosto che lamentare la sua morte. Una pratica che ha attirato l'attenzione internazionale è quella delle bare danzanti. Queste bare vengono spesso scolpite per rappresentare qualcosa di significativo per il defunto, come un hobby, un'occupazione o una passione. Durante il funerale, i portatori di bare danzano con le casse al ritmo della musica, trasformando un evento potenzialmente triste in una celebrazione vibrante e piena di vita.

Per capirci, avete presente il famoso meme dei danzatori ghanesi con la bara che ballano a ritmo di musica? Ecco, quel video non è altro che un momento estrapolato dal famoso rituale che certifica il momento di festa durante il funerale. Sì, perché non bisogna essere tristi per la dipartita della persona, anzi, bisogna gioire perché approdato a miglior vista. Per capire di cosa stiamo parlando, basta cercare semplicemente su internet il meme, così da trovare tutte le info del caso.