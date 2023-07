I vigili del fuoco permanenti di Alba e i volontari di Bra sono intervenuti questa mattina, sabato 1° luglio intorno alle 8.40, per un incendio autovettura in autostrada, nel tratto Asti Cuneo, in prossimità della galleria di Roreto, nel comune di Cherasco, direzione Marene.

Sul posto presente anche il personale dell'autostrada e la polizia.

Nessuna persona coinvolta.