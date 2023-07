Fibra ottica a Caprauna: scopri come attivarla

Tra la montagna e il mare, nel comune di Caprauna, c’è la fibra ottica FTTH attivabile con Isiline: il provider saluzzese, infatti, sta proseguendo la propria opera di ampliamento della copertura in provincia di Cuneo. Nel comune di Caprauna sono 83 le unità immobiliari raggiunte dall’innovativo servizio di connettività, nettamente migliore rispetto a quelli attualmente disponibili per privati ed attività commerciali del territorio comunale.

Con la fibra ottica, infatti, è possibile navigare sul Web, scaricare e inviare file pesanti, lavorare in smart-working e usufruire di servizi come l’home banking senza più rallentamenti o disconnessioni che spesso causano problemi nell’utilizzo delle rispettive piattaforme: 1000 Mbps è la massima velocità di navigazione raggiungibile, oltre alla possibilità di connettere più dispositivi in contemporanea.

Isiline offre anche un servizio di assistenza incluso nel prezzo, per offrire supporto ai propri clienti nell’utilizzo e nella configurazione della propria rete Wi-fi.

Per richiedere informazioni ed attivare la nuova linea è possibile telefonare al numero 0175-292929 oppure recarsi in uno dei punti vendita di Cuneo, Fossano, Saluzzo e Carmagnola. In alternativa è possibile acquistare in autonomia l’offerta che si desidera direttamente su shop.isiline.it.