Si riunisce la cabina di regia della Green Community Terre del Monviso

Mercoledì 28 giugno gli amministratori della Green Community Terre del Monviso rappresentanti Unioni montane Varaita e Comuni del Monviso, Bim Varaita e Po, Comune di Saluzzo, Comune di Lagnasco, Comune di Manta e Parco del Monviso si sono incontrati nel municipio di Saluzzo.

I temi in agenda affrontati durante l’assemblea sono stati tre: raggiungimento di un’agricoltura biologica certificata; creazione di un consorzio turistico per il distretto delle Terre del Monviso; delineamento di una campagna di comunicazione e di promozione del territorio.

L’incontro si è aperto con l’intenzione di dare il giusto sostegno alle aziende che soddisfanno i requisiti per ottenere la certificazione biologica, ma che da sole non riescono a sostenere le spese per il conseguimento di tale attestato.

Si è passati poi a riflettere sui numeri del turismo nel territorio ai piedi del Re di Pietra, che negli ultimi anni continuano a crescere. L’esigenza è quella di creare un consorzio che coinvolga in maniera diretta le attività turistiche e portare avanti un’azione di raccordo tramite gli animatori di valle.

Le ipotesi su questi due argomenti verranno discusse all’interno dei Comuni della Green Community Terre del Monviso nei prossimi giorni.

Infine, si è deciso di attivare una campagna di comunicazione online, tramite le pagine social dedicate, per far conoscere il lavoro di questo progetto pilota e far capire ai cittadini l’importanza di prenderne parte in maniera attiva.

La prossima assemblea tra gli amministratori locali è prevista per giovedì 20 luglio, sempre negli spazi del Comune di Saluzzo.