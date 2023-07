Una notte al museo diocesano di Cuneo

Venerdì 7 luglio alle 18 le porte del museo si apriranno per una passeggiata nella storia e nella bellezza tra le antiche sale e i dipinti, accompagnati dalle guide del museo che vi sveleranno racconti e curiosità sulla città e sul territorio. Al termine della visita vi attende un aperitivo a cura del San Sebastian Cafè.

Selezionare 1 biglietto per ogni partecipante .

La serata sarà articolata in quattro turni a numero chiuso, per un’organizzazione ottimale è richiesta la prenotazione.

Costi: 15euro a persona per gli adulti, 8 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni, gratuito per i bambini 0-4 anni (ingresso museo + visita + aperitivo).