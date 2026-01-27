Al NUoVO di Cuneo un incontro su riforma costituzionale e separazione delle carriere di giudici e PM

Riforma costituzionale e separazione delle carriere di giudici e PM saranno al centro di un incontro che si terrà mercoledì 4 febbraio alle 19, al NUoVO di Cuneo.

Interverrà Enrico Albanesi, Professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Genova. Numerosi i suoi scritti ed interventi sulle revisioni della Costituzione italiana negli ultimi dieci anni. Si è occupato di indipendenza della magistratura, anche nella prospettiva delle riforme dei Paesi candidati all’Unione europea.

Durante la serata si parlerà, in prospettiva strettamente giuridica, dei vari istituti oggetto della revisione della Costituzione approvata dalle Camere nel novembre 2025 e sulla quale si svolgerà l’imminente referendum: la separazione delle carriere della magistratura giudicante e requirente (cioè di giudici e pubblici ministeri); l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura (uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente); l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati giudicanti e requirenti.