Bra, è tutto pronto per la festa in onore di san Giovanni Bosco

Il 31 gennaio è uno dei giorni più freddi dell’anno, ma non per i Salesiani e per tutti coloro che portano don Bosco nel cuore.

Nella città di Bra, l’anniversario della sua nascita al cielo (31 gennaio 1888) è sempre un momento di grande solennità e ogni anno la sua festa si trasforma in un evento spirituale ricco di significati e di fede.

È già iniziata la novena a cui farà eco il triduo di preparazione nei giorni 28, 29 e 30 gennaio, alle ore 18, nella chiesa dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio, una bella occasione di crescita e di allegrezza per sentirsi non solo bene nella propria comunità, ma felici.

Nel giorno della memoria liturgica, sabato 31 gennaio, l’appuntamento è presso il Santuario nuovo della Madonna dei fiori con la Messa alle ore 17.30, che si concluderà con la preghiera di affidamento dei giovani al loro Patrono.

Ultimo momento in agenda, domenica 1° febbraio ancora presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio. Si inizia alle ore 9.45 con la Santa Messa, presieduta dal direttore don Riccardo Frigerio, seguiranno colazione e giochi, facendo memoria degli insegnamenti di don Bosco: «Volete fare una cosa buona? Educate la gioventù. Volete fare una cosa santa? Educate la gioventù. Volete fare una cosa santissima? Educate la gioventù».