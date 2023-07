Il riscatto di Elisa Isoardi: da settembre torna su Rai 1 con "Linea Verde Life"

Grande ritorno per Elisa Isoardi su Rai 1.

La conduttrice televisiva cuneese, dopo anni di purgatorio durante i quali è stata costretta ad ingoiare parecchi bocconi amari lottando però sempre con tutta la forza e la capacità delle quali è dotata, è pronta al riscatto.

La Isoardi condurrà, insieme con Monica Caradonna, il programma “Linea verde Life”, che andrà in onda per 38 puntate ogni sabato alle 12,20 a partire dal 16 settembre. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, venerdì 7 luglio, a Napoli, durante la presentazione dei palinsesti invernali della Rai.

Elisa torna prepotentemente sulla rete ammiraglia della Tv di Stato dopo la parentesi della scorsa stagione su Rai 2 alla guida di “Vorrei dirti che”.

“Sarà un programma al passo con i tempi – dice – siamo in piena attualità: si parla ogni giorno di rincari delle bollette, ma non solo. Il programma cercherà di capire quali sono le energie rinnovabili e sostenibili da sfruttare. Tutti, dal comune cittadino che vuole ristrutturare casa, ma anche e soprattutto per le imprese. Faremo molto di più, scoprendo da vicino l’artigianato locale, quello di riciclo. Una cosa è certa, saremo sempre vicino ai ‘piccoli’”.

“Stiamo attraversando un periodo di transizione ecologica -aggiunge la Isoardi - Con Linea Verde Life cercheremo di dare una mano nel capire insieme come fare per essere veramente sostenibili”.