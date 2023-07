I posti migliori in cui vivere a Milano

Negli ultimi anni, Milano è stata oggetto di un imponente progetto di recupero urbano, progetto che possiamo senz'altro definire un successo! La rinascita di antichi quartieri operai, oggi diventati hotspot di eventi e commercio, ha creato opzioni abitative perfette per un target giovane e dinamico che cerca un appartamento in affitto a Milano. Come non citare il quartiere Ortica? Un'oasi di gastronomie, botteghe vintage, osterie e birrerie in cui vivere la città in maniera più slow del solito. Nonostante sia leggermente periferico (quadrante nord-est), è ottimamente fornito dai mezzi pubblici e conta ben tre fermate della linea rossa: Dateo, Susa e Argonne.

Conoscere ogni zona come se foste del posto

Impossibile parlare dell'Ortica senza citare il quartiere Isola, simile per approccio ma decisamente più centrale. Anche qui troviamo stradine caratterizzate da un mix di boutique di moda, negozi di alimenti biologici e negozi dell'usato. Cortili alberati e fabbriche recuperate convivono fianco a fianco in modo armonico. Impagabile la vicinanza a piazza Gae Aulenti, alla stazione Garibaldi e Centrale. Neanche a dirlo, i mezzi non sono un problema: oltre alle linee di tram e autobus, la fermata della linea rossa Isola si trova proprio nel cuore del quartiere.

Nella zona ovest, non molto distante dal mitico Stadio Meazza, troviamo invece City Life, un progetto di recupero dal respiro internazionale. Sorge su quella che era la zona fieristica della città, incastonata nel quartiere operaio di Portello. A oggi è un'area modernissima, caratterizzata da ampi spazi verdi e architetture a metà tra futurismo e sostenibilità. Le cosiddette Tre Torri (sedi di Allianz, Generali e PWC), ne fanno un importante hub finanziario. Lo spazio di City Life Shopping District risponde a diverse esigenze, con ben 80 negozi, un supermercato, venti tra ristoranti e bar e sette sale cinema, ed è ideale per chi vuole poter vivere la città al massimo senza rinunciare alla tranquillità di un'area residenziale.

Aree più ideali per stabilirsi

Chi cerca un'alternativa di pregio a misura di famiglia, non può che pensare a due grandi classici: Milano2 e Milano3. Nati dal genio imprenditoriale di Silvio Berlusconi, questi quartieri vantano una pianificazione territoriale impareggiabile, forniti come sono da mezzi e da ogni servizio possibile, oltre che da aree verdi imponenti e spaziose. Tecnicamente siti in due comuni hinterland (il primo a Segrate e il secondo a Basiglio), sono ottimamente collegati alla città e distano pochi chilometri dalle principali arterie di traffico. Offrono insomma il bello della campagna residenziale a due passi dal cuore pulsante della metropoli.

Amatissimi e veramente esclusivi infine i cosiddetti Navigli, un'area che si espande da Porta Genova ai margini di Porta Ticinese, includendo anche buona parte dell'Alzaia che collega a San Cristoforo. Questo quartiere non è solo un hotspot per la movida, ormai delocalizzata in vari punti, ma è anche ricchissimo di arte e uffici, oltre a essere il più esteticamente caratteristico e riconoscibile. La zona è fornitissima da mezzi (tram, autobus, linea verde metropolitana e ferrovia) e ultimamente offre interessanti soluzioni abitative in affitto di nuova fattura, frutto di un accurato restauro e recupero di aree industriali (come ad esempio la ex Richard Ginori) e di antiche case di ringhiera.

Come potete vedere, le zone in cui vivere a Milano sono tantissime, sia per i giovani, sia per le famiglie e anche per chi viene temporaneamente per lavoro, ma allo stesso tempo vuole godersi questa magnifica città e conoscerla, quindi scegliete la zona che più vi entusiasma e scopritene tutti gli angoli.