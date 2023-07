Scontro tra due auto a Bra, una persona resta bloccata nell'abitacolo

Ancora un incidente in questa giornata, domenica 9 luglio. Questa volta il sinistro si è verificato a Bra. A scontrarsi due autovetture in via Cuneo intorno alle ore 15 di oggi.



Nello scontro una delle due auto è rimasta incastrata tra l'altra vettura e un muretto di cinta a bordo strada. Intervenuti per la persona rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo i vigili del fuoco volontari di Bra.

Non risultano feriti gravi. Sul posto 118 per i soccorsi e forze dell'ordine per la gestione della viabilità.