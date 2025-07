Incidente nella notte a Cuneo: auto si schianta contro la rotonda di corso De Gasperi

Nella notte scorsa, tra il 23 e il 24 luglio, poco dopo le 0.30, si è verificato un incidente stradale in corso De Gasperi a Cuneo. Un’auto ha colpito con violenza la rotatoria situata all’incrocio con corso Gramsci e via Tiziano, causando danni alla struttura della rotonda.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando locale, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo. La persona, ferita ma non in condizioni gravi, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale Santa Croce per ulteriori accertamenti.

Sono in corso le valutazioni per il ripristino della rotatoria danneggiata.