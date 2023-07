Pochi giorni al via della 22^ edizione di OndeSonore

Pochi giorni all'atteso evento dell'estate, OndeSonore Music Festival 2023 a Tarantasca, giunta alla sua 22ª edizione. Con entusiasmo e partecipazione l'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco ha voluto sottolineare l'importanza di questo evento per il territorio.



"La manifestazione Onde Sonore rappresenta un momento di grande importanza per il nostro paese", ha dichiarato il Sindaco Giancarlo Armando. "È un'occasione unica per apprezzare l'arte e la musica di livello, e al tempo stesso, promuovere l'inclusione dei giovani e il volontariato nella nostra comunità. Siamo lieti di vedere che l'associazione OndeSonore come Circolo Culturale affiliato all'ACLI, abbia ancora una volta dimostrato un impegno straordinario sia per la programmazione dell'evento sia nel coinvolgere nell'organizzazione un gran numero di giovani talentuosi e promettenti."



"L'iniziativa di aprire le porte a giovani volontari" continua Armando "dimostra una grande fiducia nel futuro della manifestazione e nelle capacità dei nostri giovani tarantaschesi. Questo non solo contribuisce al successo dell'evento, ma getta le basi per un futuro brillante di OndeSonore."



"Siamo alla 22^ edizione "- commenta il presidente Davide Nivello- "dopo Renga, i Nomadi, Matteo Romano e il coro Sunshine quest'anno si parte Venerdi 14 e Sabato 15 con un programma musicale dedicato ai giovani con band e DJ importanti , mentre Domenica 16 sarà musica di alto livello con i Pink Floyd Legend e il miglior tributo alla band inglese. Vogliamo portare l'entusiasmo di organizzare ancora in forma di volontariato eventi di questa portata, è difficile ed impegnativo ma si può fare!

Ringrazio tutti gli sponsor e le istituzioni che ci aiutano e ricordo che come lo scorso anno saremo a fianco del Centro Down Cuneo per sostenere il progetto autonomia e inclusione nel mondo del lavoro dei ragazzi affetti da sD. OndeSonore è anche questo!"



Per info e dettagli accedi a questo link https://linktr.ee/ondesonore