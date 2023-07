Approvato dalla Regione il parco giochi diffuso di Borgo San Dalmazzo

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha visto approvare il progetto Parchi Gioco Diffuso per i minori e le famiglie, presentato nel mese di ottobre 2022 alla Regione Piemonte, che ha erogato un contributo di 12.500 euro per la realizzazione dei giochi in via Asilo, via Giovanni XXIII, piazza della Meridiana, presso il parco giochi del Tesoriere ed il parco giochi in Via Boves/Via Villar.

I disegni sono stati eseguiti dalla squadra di Circowow che ha realizzato alcune proposte degli alunni frequentanti le classi quarte dei due plessi di Scuola Primaria dell’I.C. di Borgo San Dalmazzo.

È un modo per ritornare a divertirsi con i giochi di una volta aiutati, però, dall’innovazione dei QR-code che, posti accanto ai disegni, suggeriscono le regole e le modalità di gioco.

“Grazie anche al contributo della Regione Piemonte abbiamo voluto pensare alle nostre piccole cittadine e ai piccoli cittadini e ai loro bisogni di socialità e di stare all’aperto – afferma l’Assessora alla Scuola, Asilo nido e politiche educative Michela Galvagno – favorendo anche il miglioramento della conoscenza della nostra Città attraverso il gioco e rendendo più belli gli spazi comuni”.