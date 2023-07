A Pian Munè di Paesana l'orienteering per famiglie

Come ogni domenica il Rifugio di Pian Munè propone per la prossima, 16 luglio, il suo laboratorio della settimana. Questa volta tocca all’orienteering. Non una gara, ma un’occasione di socialità e di scoperta in gruppo. Si potrà essere tra familiari, amici o sconosciuti, l’importante è avere voglia di divertirsi e non prenderla come una gara…



Ritrovo alle ore 10 al Rifugio Pian Munè a quota 1535 metri dove si arriva con l’auto per ritirare la mappa e partire alla ricerca delle bandierine sul percorso!



L’attività è adatta a tutti purchè camminatori e muniti di scarponcini da trekking. La partecipazione è gratuita con iscrizione via messaggio whatsapp al numero 3286925406.



La settimana successiva è la volta di un’altra bellissima esperienza con il fotografo naturalistico Fulvio Beltrando. Si andrà tutti insieme ad osservare le Marmotte di Pian Croesio.



Anche questo, come quasi tutti i laboratori di Pian Munè è a partecipazione gratuita. Gradita la prenotazione del pranzo al rifugio che serve alla località per continuare a sostenere tutte le attività.