Auto contro pullman a Vicoforte: scontro sulla SS28

Incidente stradale a Vicoforte nella serata di oggi (sabato 15 luglio).



Coinvolti un’automobile e un pullman, scontratisi per cause ancora da definire lungo la SS28. Non si segnalano feriti di sorta, o coinvolti rimasti incastrati tra le lamiere.



Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì e l’emergenza sanitaria.