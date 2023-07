Alba, salgono a 45 i posti disponibili per il primo anno del corso di laurea in infermieristica

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha indetto, per l’anno accademico 2023/2024, il concorso per l’ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Scuola di Medicina dell’Ateneo.

Tra i percorsi accademici previsti dal bando, si conferma a pieno titolo il Corso di Laurea in Infermieristica, abilitante alla professione di Infermiere, per il quale anche quest’anno si rinnova la proficua collaborazione tra l’Università e l’Asl Cn2 e ben 45 (erano 40 lo scorso anno) saranno i posti destinati alla sede formativa di Alba.

“Il nostro obiettivo è quello di continuare a formare dei professionisti di livello, con competenze all’altezza dei bisogni di salute dei cittadini”, dichiara Massimo Veglio, direttore generale dell'ASL CN2. “Questo Corso di Laurea darà ai suoi frequentatori la possibilità di mettersi in gioco su un percorso stimolante e altamente professionalizzante e, al contempo, permetterà di dare una risposta concreta a un’esigenza di personale infermieristico particolarmente sentita in questo periodo”.

“Gli infermieri sono un cardine essenziale dell’assistenza”, continua Sabrina Contini, direttore delle Professioni Sanitarie dell’Asl Cn2. “Con questo percorso accademico le possibilità di impiego sono molteplici, sul territorio e in ospedale, ma anche la formazione accademica post base specialistica è una possibilità concreta di proseguimento verso l’evoluzione di conoscenze e competenze, sia negli ambiti clinico e manageriale, sia nella ricerca nazionale e internazionale. L'anno che si è appena concluso ha visto molti studenti affezionarsi al modello didattico proposto, ben calibrato sulle esigenze del nostro territorio e sulle sue possibilità occupazionali. Dall’altro lato, essere sede di corso di laurea è stato uno stimolo anche per gli infermieri che già lavorano e che hanno potuto diventare tutor intraprendendo un percorso nella formazione molto coinvolgente”.

Il Corso di Laurea ritorna a grande richiesta nel territorio albese dall’anno accademico 2022/2023, con sede temporanea presso la Casa della Salute di Alba (ex Ospedale San Lazzaro) e previsione di futuro trasferimento nella sede definitiva che verrà messa a disposizione dal Comune di Alba nel complesso della Maddalena, in centro città e a breve distanza dalla Casa della Salute e dalla stazione ferroviaria.

La durata del corso di studi in infermieristica è di 3 anni. Le attività didattiche sono articolate in 180 CFU complessivi, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. Le sedi dei tirocini saranno l’ospedale Michele e Pietro Ferrero a Verduno e le altre strutture territoriali aziendali e private.

Il Corso di Laurea è a numero programmato. I requisiti di accesso sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e il superamento di una prova di ammissione che si terrà a Novara, in via Perrone 18, il giorno 14 settembre 2023. Le candidature andranno presentate tassativamente entro le ore 15 del 21 agosto 2023. Il bando di concorso e tutte le informazioni per l’iscrizione alla prova di ammissione sono già da oggi reperibili sull’Albo Online di Ateneo e sul sito della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale.

Per informazioni:

Dott. Giancarlo Mercurio – Coordinatore della didattica professionale

giancarlo.mercurio@uniupo.it

tel. 0173.316334

Segreteria Didattica del Polo Formativo di Alba

segreteria.didattica.alba@uniupo.it

tel. 0173.316335

SITO WEB: www.aslcn2.it/corso-di-laurea-in-infermieristica-sede-di-alba